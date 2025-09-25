CLASIFICADOS PANORAMA
Somos Deporte
Era de San Martín de San Juan, pero Platense se lo empató en el descuento
El Santo ganaba en Vicente López por 2-1, pero el Calamar llegó a la igualdad en el final.
Hoy 20:59
Platense San Martín
Liga Profesional de Fútbol
Club Atlético San Martín de San Juan
Club Atlético Platense
