Platense intentará meterse en playoffs ante un necesitado San Martin (SJ)

El Calamar quiere hacerse fuerte de local para meterse entre los mejores ocho, mientras que el Santo sanjuanino busca cortar una racha negativa y escapar del fondo de la tabla.

Hoy 19:07

Este viernes desde las 19, Platense y San Martín de San Juan se enfrentarán en el estadio Ciudad de Vicente López en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura.

El equipo dirigido por Cristian "Kily" González viene de perder 2-1 ante Lanús, en una campaña irregular que lo mantiene cerca pero todavía fuera de la zona de playoffs. La semana dejó una buena noticia: la renovación de contrato de Juan Ignacio Saborido hasta fines de 2027.

En tanto, el conjunto de Leandro "Pipi" Romagnoli afronta una verdadera final pensando en la permanencia. Si bien suma 9 puntos y logró escalar posiciones en la zona, sigue último en la tabla anual y en la de promedios, igualado con Aldosivi. El DT reconoció que deben mejorar en ambos frentes: "Lo bueno es que generamos, pero lo malo es que no convertimos", señaló tras la derrota frente a Vélez. A la presión deportiva se le suman internas en la barra, que complican aún más el clima en el Santo.

Probable formación de Platense vs. San Martín (SJ)

Platense (Cristian González): Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Celias Ingenthron; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Franco Baldassarra, Franco Zapiola; Ignacio Schor y Ronaldo Martínez.

Posible once de San Martín (SJ) vs. Platense

San Martín (SJ – Leandro Romagnoli): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Diego González, Sebastián Jaurena, Marco Iacobellis; Sebastián González e Ignacio Maestro Puch.