Unión de Santa Fe pone en riesgo su liderazgo en su visita a Banfield por el Clausura

El Taladro busca levantarse tras la goleada sufrida en La Paternal, mientras que el Tatengue llega como único puntero de su zona y con una racha invicta de cinco partidos.

Hoy 19:12

Este viernes desde las 19, en el estadio Florencio Sola, se enfrentarán Banfield y Unión de Santa Fe por una nueva fecha del Torneo Clausura. El equipo de Pedro Troglio viene de caer 3-0 ante Argentinos Juniors y necesita recomponerse rápido para no complicarse con los promedios.

El Taladro se mantiene en la sexta posición de la Zona A, en puestos de playoffs, pero no puede descuidarse en la tabla anual: hoy tiene nueve puntos de ventaja sobre Aldosivi y San Martín (SJ), que estarían descendiendo. Por eso, sumar de local es clave para escaparle a la zona roja y sostener la ilusión de clasificación.

Enfrente estará un Unión en alza, que llega como líder de la zona con 16 puntos, uno más que Barracas Central y Estudiantes. El conjunto de Leonardo Carol Madelón acumula cinco partidos sin perder, con tres triunfos consecutivos como visitante ante Instituto (4-0), Racing (3-2) y Gimnasia (3-1). Aunque viene de empatar 2-2 contra Independiente Rivadavia, el Tatengue sabe que debe ganar en el Sur bonaerense para mantenerse en lo más alto.