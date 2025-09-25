Ingresar
En vivo: Unión de Santa Fe pone en riesgo su liderazgo en su visita a Banfield por el Clausura

El Taladro busca levantarse tras la goleada sufrida en La Paternal, mientras que el Tatengue llega como único puntero de su zona y con una racha invicta de cinco partidos.

Hoy 17:24

Este viernes desde las 19, en el estadio Florencio Sola, se enfrentarán Banfield y Unión de Santa Fe por una nueva fecha del Torneo Clausura. El equipo de Pedro Troglio viene de caer 3-0 ante Argentinos Juniors y necesita recomponerse rápido para no complicarse con los promedios.

