Enrique Maza es el primer artista santiagueño en conseguir el “Botón de Plata” de YouTube

El artista de la guaracha llegó los 100.000 suscriptores en la red social y fue premiado con la insignia que lo identifica como relevante dentro de universo digital.

Hoy 19:13

En comparación a otras cuentas, parece un número insignificante, pero se trata del primer artista santiagueño en conseguir esa cantidad de seguidores reales.

Enrique Maza es oriundo de Él Bobadal, a poco más de 100 km de la capital provincial, e inició su camino en el año 2000. De a poco y con un estilo propio en la actualidad se transformó en un referente de cualquier baile, boliche o fiesta.

Con el amor como bandera, sus letras no se separan de la cotidianidad que maneja en general el ritmo de la guaracha. Mientras suene ese rasgueo rápido en la guitarra, el bajo lo más grave posible y la percusión marcando fuertemente el compás; nadie detiene la marcha de ese sentir Santiagueño hecho música.

Sebastián Varela, productor musical del santiagueño (Del Norte Music Producciones), fue el encargado en hacerle entrega de la placa días atrás.