Sigue la quinta fecha del Pre-Federal “60 años de Canal 7”: todo el programa del viernes

El certamen de básquet entra en un nuevo capítulo con duelos atractivos en ambas zonas. Nicolás Avellaneda abrió la jornada con una victoria ante Huracán.
La acción del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7” continúa este viernes 26 de septiembre con varios encuentros correspondientes a la quinta fecha. El certamen, que reúne a los mejores equipos de Santiago del Estero, promete otra noche cargada de emociones.
La actividad de la semana comenzó el miércoles, cuando Nicolás Avellaneda superó 82-63 a Huracán en un partido válido por la Zona 2, resultado que lo mantiene en la pelea por la clasificación.
Para este viernes, el programa presenta choques clave en las dos zonas. En la Zona 1, se jugarán tres partidos: Jorge Newbery vs. Sportivo Colón, Quimsa vs. Juventud y Belgrano vs. Tiro Federal, todos desde las 22.00. Mientras tanto, en la Zona 2, se enfrentarán Red Star vs. Normal Banda, también desde las 22.00. En tanto, el partido entre Independiente y Olímpico fue postergado.
Fecha 5
Zona 2
Nicolás Avellaneda 82-63 Huracán
Zona 1
Viernes 26/09 – 22.00: Jorge Newbery vs. Sportivo Colón (Árbitros: Carrillo Nicolás – Gerez Facundo)
Viernes 26/09 – 22.00: Quimsa vs. Juventud (Árbitros: D’Anna Nicolás – Nocco Sofía)
Viernes 26/09 – 22.00: Belgrano vs. Tiro Federal (Árbitros: Paez Eric – Montoya Matías)
Zona 2
Viernes 26/09 – 22.00: Red Star vs. Normal Banda (Árbitros: Mukdsi Ariel – Águila Betiana)
Independiente vs Olímpico (Postergado).
Zona 1
Belgrano 79-82 Juventud
Tiro Federal 80-72 Sportivo Colón
Jorge Newbery 72-68 Quimsa
Zona 2
Nicolás Avellaneda 83-69 Red Star
Independiente 85-60 Huracán
Olímpico vs. Normal Banda (Postergado).
Todos los resultados – 2° fecha
Zona 1
Juventud 76-71 Tiro Federal
Sportivo Colón 58-69 Quimsa
Jorge Newbery 83-55 Belgrano
Zona 2
Normal Banda 53-60 Nicolás Avellaneda
Huracán 51-85 Olímpico
Red Star 77-60 Independiente
Todos los resultados – 3° fecha
Zona 1
Juventud 91-85 Sportivo Colón
Tiro Federal 101-68 Jorge Newbery
Belgrano 101-64 Quimsa
Zona 2
Olímpico 88-55 Red Star
Huracán 75-66 Normal Banda
Independiente 62-85 Nicolás Avellaneda
Resultados de la 4ª fecha
Zona 1
Colón 58–82 Belgrano
Quimsa 78–87 Tiro Federal
Jorge Newbery 96–56 Juventud
Zona 2
Normal Banda 82–72 Independiente
Red Star 68–69 Huracán
Nicolás Avellaneda 91–86 Olímpico
Posiciones
Zona 1
Tiro Federal (3-1)
Jorge Newbery (3-1)
Juventud (3-1)
Belgrano (2-2)
Quimsa (1-3)
Colón (0-4)
Zona 2
Nicolás Avellaneda (4-0) un partido pendiente
Huracán (2-2)
Olímpico (2-1) un partido pendiente
Independiente (1-3)
Red Star (1-3)
Normal Banda (1-2)