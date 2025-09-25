Sigue la quinta fecha del Pre-Federal “60 años de Canal 7”: todo el programa del viernes

El certamen de básquet entra en un nuevo capítulo con duelos atractivos en ambas zonas. Nicolás Avellaneda abrió la jornada con una victoria ante Huracán.

Hoy 19:34

La acción del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7” continúa este viernes 26 de septiembre con varios encuentros correspondientes a la quinta fecha. El certamen, que reúne a los mejores equipos de Santiago del Estero, promete otra noche cargada de emociones.

La actividad de la semana comenzó el miércoles, cuando Nicolás Avellaneda superó 82-63 a Huracán en un partido válido por la Zona 2, resultado que lo mantiene en la pelea por la clasificación.

Para este viernes, el programa presenta choques clave en las dos zonas. En la Zona 1, se jugarán tres partidos: Jorge Newbery vs. Sportivo Colón, Quimsa vs. Juventud y Belgrano vs. Tiro Federal, todos desde las 22.00. Mientras tanto, en la Zona 2, se enfrentarán Red Star vs. Normal Banda, también desde las 22.00. En tanto, el partido entre Independiente y Olímpico fue postergado.

Fecha 5

Zona 2

Nicolás Avellaneda 82-63 Huracán

Zona 1

Viernes 26/09 – 22.00: Jorge Newbery vs. Sportivo Colón (Árbitros: Carrillo Nicolás – Gerez Facundo)

Viernes 26/09 – 22.00: Quimsa vs. Juventud (Árbitros: D’Anna Nicolás – Nocco Sofía)

Viernes 26/09 – 22.00: Belgrano vs. Tiro Federal (Árbitros: Paez Eric – Montoya Matías)

Zona 2

Viernes 26/09 – 22.00: Red Star vs. Normal Banda (Árbitros: Mukdsi Ariel – Águila Betiana)

Independiente vs Olímpico (Postergado).

Todos los resultados – 1° fecha

Zona 1

Belgrano 79-82 Juventud

Tiro Federal 80-72 Sportivo Colón

Jorge Newbery 72-68 Quimsa

Zona 2

Nicolás Avellaneda 83-69 Red Star

Independiente 85-60 Huracán

Olímpico vs. Normal Banda (Postergado).

Todos los resultados – 2° fecha

Zona 1

Juventud 76-71 Tiro Federal

Sportivo Colón 58-69 Quimsa

Jorge Newbery 83-55 Belgrano

Zona 2

Normal Banda 53-60 Nicolás Avellaneda

Huracán 51-85 Olímpico

Red Star 77-60 Independiente

Todos los resultados – 3° fecha

Zona 1

Juventud 91-85 Sportivo Colón

Tiro Federal 101-68 Jorge Newbery

Belgrano 101-64 Quimsa

Zona 2

Olímpico 88-55 Red Star

Huracán 75-66 Normal Banda

Independiente 62-85 Nicolás Avellaneda

Resultados de la 4ª fecha

Zona 1

Colón 58–82 Belgrano

Quimsa 78–87 Tiro Federal

Jorge Newbery 96–56 Juventud

Zona 2

Normal Banda 82–72 Independiente

Red Star 68–69 Huracán

Nicolás Avellaneda 91–86 Olímpico

Posiciones

Zona 1

Tiro Federal (3-1)

Jorge Newbery (3-1)

Juventud (3-1)

Belgrano (2-2)

Quimsa (1-3)

Colón (0-4)

Zona 2

Nicolás Avellaneda (4-0) un partido pendiente

Huracán (2-2)

Olímpico (2-1) un partido pendiente

Independiente (1-3)

Red Star (1-3)

Normal Banda (1-2)