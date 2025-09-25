Ex jugador del Arsenal murió tras varios días internado luego de sufrir un golpe en la cabeza contra una pared

Billy Vigar, de 21 años, falleció luego de haber permanecido internado en coma inducido a causa de una lesión cerebral.

El futbolista inglés Billy Vigar, de 21 años y exintegrante de la cantera del Arsenal, murió seis días después de haber permanecido internado en coma inducido a causa de una lesión cerebral sufrida durante un partido en Inglaterra. La noticia fue confirmada por el Chichester City, club al que pertenecía el delantero, a través de un comunicado en sus redes sociales.

“Con gran pesar, el Chichester City Football Club confirma el fallecimiento de Billy Vigar. Solicitamos que se respete la privacidad de su familia en este momento tan difícil”, fueron las palabras del club para informar acerca del deceso del joven futbolista.

Además, la institución inglesa acompañó el posteo un comunicado de la familia que indicó: “Tras sufrir una grave lesión cerebral el pasado sábado, Billy Vigar fue puesto en coma inducido. El martes necesitó una operación para aumentar sus posibilidades de recuperación. Aunque esto le ayudó, la lesión resultó ser demasiado grave y falleció el jueves (25/9) por la mañana. Las reacciones a la noticia original demuestran lo mucho que Billy era querido y apreciado en el mundo del deporte. Su familia está devastada por lo ocurrido mientras practicaba el deporte que tanto le gustaba”.

Luego, el club volvió a manifestarse en su cuenta de X (antes Twitter) e indicó: “Descansa en paz, Billy. Siempre en el corazón de todo el Chichester City Football Club”. El incidente que se llevó la vida del joven futbolista ocurrió durante los primeros 15 minutos del encuentro entre Chichester City y Wingate and Finchley, por la Isthmian Premier Division.

Según reportes recogidos por Sussex World, la lesión no se produjo por un choque entre jugadores. El accidente se desencadenó cuando Vigar intentó evitar que el balón saliera del campo. En esa acción, el jugador se deslizó sobre el césped, perdió el control y terminó impactando de cabeza contra una superficie dura situada junto al terreno de juego.

El choque contra el muro fue tan fuerte que obligó al árbitro a detener el partido de inmediato, mientras el personal médico intervenía y solicitaba una ambulancia, que llegó rápidamente al lugar. Tras recibir atención de los servicios de emergencia, Vigar fue trasladado en helicóptero a un hospital en Londres. El partido fue suspendido tras el suceso.

La trayectoria de Billy Vigar comenzó a los 14 años en las divisiones formativas del Arsenal, donde llegó a formar parte del equipo Sub 21 en el norte de Londres. Durante su desarrollo, fue cedido a préstamo al Derby County U21 y al Eastbourne. En 2024, al no consolidarse en el primer equipo dirigido por Mikel Arteta, dejó el club para incorporarse al Hastings United en la Non-League Premier, antes de recalar en el Chichester City.

Aunque no debutó con el primer equipo del Arsenal, Vigar tuvo un papel relevante en las categorías inferiores. En la temporada 2021-22 de la Premier League Sub 18, marcó cuatro goles y dio dos asistencias con los jóvenes Gunners. Posteriormente, en su única campaña en la Premier League 2, sumó una asistencia en cuatro partidos antes de ser cedido al Derby County U21, donde disputó nueve encuentros.

La noticia del accidente generó una ola de solidaridad en la comunidad futbolística. Diversos clubes y aficionados enviaron mensajes de ánimo al delantero y a su entorno. Incluso, la FA (Football Association) se expresó al respecto: “Estamos devastados al saber que Billy Vigar ha fallecido. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, seres queridos y a todos en Chichester City FC en este momento increíblemente difícil”.