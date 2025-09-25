La Selección Argentina suma dos amistosos más antes del Mundial 2026

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a México y Honduras en Estados Unidos durante junio, en la semana previa a la Copa del Mundo. También jugará contra Venezuela y Puerto Rico en octubre.

Hoy 20:25

La Selección Argentina ya tiene el calendario cada vez más cargado en la previa al Mundial 2026. A los amistosos programados para octubre frente a Venezuela y Puerto Rico, se confirmaron otros dos encuentros ante México y Honduras, que se disputarán entre el 1 y 9 de junio en Estados Unidos, a pocos días del debut mundialista.

Según trascendió, los partidos previos al Mundial se jugarían en Miami y Las Vegas, aunque todavía restan las confirmaciones oficiales de estadios y fechas. Además, desde la AFA mantienen la idea de organizar un amistoso en Argentina a modo de despedida, posiblemente en marzo, siempre condicionado a la disputa pendiente de la Finalissima frente a España.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, fue claro al respecto: “Están confirmados los amistosos previos al Mundial de junio con México y Honduras. Faltan definir los estadios aún”. Sobre el duelo pendiente con España, agregó: “Tenemos la posibilidad de jugarla y la obligación de lograr un título más”.

Mientras tanto, el equipo de Scaloni se prepara para los próximos compromisos de octubre: el viernes 10 de octubre vs. Venezuela en el Hard Rock Stadium de Florida y el lunes 13 de octubre ante Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago. Serán las últimas pruebas antes de la gran cita, donde Argentina buscará defender la corona obtenida en 2022.