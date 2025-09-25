Marco Trungelliti sigue intratable: avanzó a cuartos en Lisboa

El tenista santiagueño derrotó 6-1 y 6-2 al neerlandés Guy Den Ouden en octavos de final del Challenger. Ya acumula 12 victorias consecutivas y subió al puesto 140 del ranking ATP

Hoy 20:10

El santiagueño Marco Trungelliti atraviesa un presente brillante en el circuito profesional. Este jueves se impuso con total autoridad por 6-1 y 6-2 sobre Guy Den Ouden en los octavos de final del Challenger de Lisboa, resultado que lo clasificó a los cuartos del certamen portugués.

La victoria no solo refuerza su confianza, sino que le permite estirar a 12 partidos su racha invicta, que incluye la obtención de dos títulos Challenger recientes y triunfos resonantes ante jugadores de peso en el circuito.

En este camino triunfal, Trungelliti dejó en el camino a nombres como Ivan Gakhov, Dino Prizmic Mikrut, Neil Oberleitner Kopp, Joel Schwaerzler, Andrew Paulson, Bernabé Zapata, Jerome Brunold, Franco Agamenone, Filip Jianu, Mili Poljicak, Daniel Elahi Galán y, ahora, Den Ouden.

Gracias a esta seguidilla, el tenista nacido en Santiago del Estero escaló posiciones en la clasificación ATP, y ya aparece en el puesto 140, consolidando uno de los mejores momentos de su carrera profesional.