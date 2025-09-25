Rob Halford, el cantante de Judas Priest, reveló que se casó en secreto tras 35 años de amor

El vocalista contó que, durante años, él propuso el matrimonio sin éxito, hasta que inesperadamente Thomas fue quien sugirió formalizar la unión en una de sus caminatas nocturnas.

Durante una conversación en el pódcast Queer the Music junto al músico Jake Shears de Scissor Sisters, Rob Halford, vocalista principal de Judas Priest, reveló que contrajo matrimonio en privado con su pareja de toda la vida, Thomas, hace poco más de un año. “Nos casamos junto al cactus afuera, en diciembre, hace como un año”, relató Halford, de 74 años, en el episodio difundido el martes 23 de septiembre. Tras más de tres décadas de relación, la pareja celebró una ceremonia que ambos describieron como simple, pero significativa.

La decisión de posponer el matrimonio durante tantos años estuvo relacionada con el entorno personal de Thomas. Según relató Halford, fue la “educación extremadamente conservadora” de su compañero lo que demoró el paso. El vocalista contó que, durante años, él propuso el matrimonio sin éxito, hasta que inesperadamente Thomas fue quien sugirió formalizar la unión en una de sus caminatas nocturnas. “Fui directo a casa y llamé para conseguir un pastor”, detalló Halford sobre los preparativos inmediatos tras la decisión.

El enlace se realizó con la presencia de dos amigos cercanos, entre ellos Jim Silvia, exmánager de Judas Priest, y su esposa, en torno a una piscina y un cactus que Halford denominó “el cactus heavy metal”. “Éramos solo cuatro alrededor de la piscina, junto al cactus. Y, en un instante, todo terminó. Pero fue una ceremonia hermosa y sencilla”, explicó el artista.

Halford expresó que el matrimonio significó una consolidación en su relación: “Parece que has completado algo en tu relación. Más allá de cualquier otra cosa, el compromiso adquiere otro nivel cuando te casas. Es algo grandioso. Y si no funciona, así es la vida. Pero, después de estar juntos 35 años, creo que nos funciona”, compartió en la charla.

El intérprete reconoció públicamente su homosexualidad en 1998 durante una entrevista en MTV y, recientemente, profundizó en el impacto de ese momento en una entrevista con NME. Halford recordó: “Si lo pienso, sucedió de la manera más adecuada porque no fue premeditado. Simplemente hablé como lo hago contigo ahora. Dije: ‘Hablando como un hombre gay, bla bla bla…’ Esas simples palabras resonaron y llegaron a muchos lugares”. Posteriormente, asumió: “Eso es todo ahora. Todo el mundo sabe que soy un hombre gay”.

Según Halford, la reacción del entorno fue mucho más natural de lo esperado. “Todos en la banda sabían que era gay, todos en el sello sabían, la gerencia lo sabía. Y, ¿puedes creerlo? Todos los fans reaccionaron: ‘Siempre pensamos que eras gay’. Y yo pensando que era el único gay del pueblo”, relató con humor y honestidad.

La figura de Halford como homosexual declarado dentro de un género musical tradicionalmente visto como conservador tuvo una amplia repercusión. “No se puede subestimar el bien que eso trajo. Aquí está un tipo de una banda de heavy metal reconocida mundialmente, y el cantante es un hombre gay abiertamente reconocido”, expresó a NME.

A pesar de la aceptación, el artista admitió que no fue sencillo: “Ser un hombre gay y salir del clóset en el mundo metalero, en ese momento, fue realmente difícil por la homofobia y el rechazo”, reconoció Halford, quien señaló que aún hoy enfrenta episodios de abuso.

En una entrevista previa con PEOPLE en 2020, Halford relató cómo ese contexto afectó su vida personal y su salud. “Estaba en una experiencia súper machista, de macho alfa. Fue muy difícil para mí frente a miles de personas en mi trabajo. Realmente no me afectó en el escenario, hasta que la adicción comenzó a hacer estragos. Fue entonces cuando empecé a sufrir”, aseguró el cantante.

El músico recordó su lucha con las adicciones y un episodio cercano a la sobredosis que cambió su vida. “A mediados de los ochenta, estaba en el tren del rock and roll directo al infierno. Gracias a Dios, los frenos se activaron a tiempo”, confesó Halford en aquella conversación.