Silva Neder estuvo en el aniversario de Suncho Corral: “El modelo de desarrollo se consolida en el interior”

El vicegobernador estuvo presente en la ciudad cabecera del departamento Juan F. Ibarra.

Hoy 21:42

El vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder, en representación del gobernador Gerardo Zamora, visitó esta noche Suncho Corral para participar en la conmemoración del 172° aniversario de la ciudad, dónde reafirmó “el compromiso del Gobierno provincial con el progreso de las comunidades del interior”.

En el acto central, dónde estuvo acompañado por el intendente local, Francisco Vittar, el Vicegobernador destacó el enfoque de gestión que “ha posicionado a Santiago del Estero como una de las provincias más dinámicas y progresistas del país”.

En su mensaje, valoró la firma de un convenio entre el municipio local y la Policia de la Provincia para la instalación en esta ciudad de un centro de Monitoreo que reforzará el sistema de seguridad ciudadana. El convenio, fue rubricado por intendente Vittar y el secretario de Seguridad de la provincia, (CR) Marcelo Pato, y refrendar por el Vicegobernador Silva Neder.

Además, durante la ceremonia se entregó una camioneta 0km para sumar a los móviles de la Comisaría N° 28 de Policía de la Provincia en Suncho Corral.

Asimismo, Silva Neder destacó que el Gobierno de la Provincia, acompaña a los emprendedores y a las entidades intermedias, por ejemplo, través de la Jefatura de Gabinete, encabezada por Elías Suárez y en representación del gobernador Gerardo Zamora, entregó un equipamiento textil completo a la Cooperativa “La Merced” de esta ciudad que servirán para fortalecer su producción de guardapolvos, mochilas, cartucheras y conjuntos deportivos para la comunidad".

"Este proyecto político de unidad provincial, puesto en la gestión, se ha visto concretado en esta ciudad cuándo recientemente el gobernador Gerardo Zamora inauguró un moderno hospital zonal y un Polideportivo Municipal, no sólo para la práctica del deporte, sino también para la contención social", precisó.

Silva Neder enfatizó que “el modelo de gestión del gobierno santiagueño se basa en la solidaridad y la búsqueda de la igualdad de oportunidades para todos los santiagueños”.

“Este proyecto ha permitido mantener un ritmo constante de obra pública, incluso en un contexto económico complejo a nivel nacional. Un ambicioso programa de construcción de viviendas ha dignificado a miles de familias santiagueñas, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo el tejido social.También la inversión en la construcción y reparación de escuelas, junto con la estandarización de contenidos pedagógicos, garantiza que la educación de calidad llegue a cada rincón de la provincia”, enumeró.

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Silva Neder remarcó que las obras de desarrollo social, la gestión provincial ha creado un entorno favorable para la inversión. “El estado provincia hace a través de sus Estamentos gubernamentales, pero también ofrece previsibilidad y seguridad jurídica para las inversiones privadas, por lo que Santiago del Estero se ha vuelto un destino atractivo para los empresarios. La provincia mantiene una balanza comercial positiva y se destaca en la producción de algodón, soja, maíz y trigo, consolidando su rol como actor clave en el sector agroindustrial”, enfatizó.

El intendente Francisco Vittar agradeció el apoyo permanente del Gobierno provincial, destacando los proyectos que, con fondos propios y apoyo del Estado, han impulsado el desarrollo de Suncho Corral, como viviendas sociales, obras de pavimentación, iluminación LED, urbanización.

Además, anunció la firma de un convenio para la refacción total de la Terminal de Ómnibus local.

El acto contó además con la presencia del secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; jefe de la Policía de la Provincia, Lic. Comisario General, Lic. Laureano Silva; diputado provincial, Ernesto Mazoud; concejala capitalina, Gabriela Ortiz; ediles; comisionados municipales de la región; funcionarios municipales; instituciones educativas y fuerzas de seguridad, entre otros.