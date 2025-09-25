La UNSE impulsa actividades de capacitación audiovisual con el Dr. Ciro Novelli

El taller es impulsado por el Laboratorio Audiovisual de Periodismo.

Hoy 21:45

El Laboratorio Audiovisual de Periodismo y la Cátedra de Periodismo Televisivo de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud (UNSE) invitan a participar de una serie de actividades de capacitación en el marco del Proyecto de Extensión “Laboratorio Audiovisual: fortaleciendo el desarrollo de proyectos”.

Este sábado 27 de septiembre, de 10.30 a 13 en el Aula 18 del Anexo de la FHCSyS-UNSE, se desarrollará el Taller de Desarrollo de Proyectos de Historias Locales, a cargo del Dr. Ciro Novelli, destinado a periodistas, realizadores audiovisuales y público interesado en el periodismo y la comunicación audiovisual. La actividad es libre y gratuita, con inscripción previa online, e incluye entrega de certificados.

En el marco de la 15ª Feria del Libro de Santiago del Estero, a las 13 en el Fórum, Novelli dictará la Clase Magistral “Nuevos escenarios y desafíos en la producción audiovisual argentina y regional”, donde analizará la situación actual de la producción en cine, TV y plataformas, el rol de las políticas públicas y privadas en cada provincia, así como estrategias de financiamiento y derechos de autor en proyectos audiovisuales. Durante el encuentro se compartirá además la experiencia de Curandero Producciones, responsable de 13 largometrajes, algunos en coproducción internacional, y de documentales sobre figuras como Quino, Luis Scafati y Daniel Moyano.

La jornada cerrará a las 15.15 en la Sala Clementina Rosa Quenel del Fórum, con la proyección de Quinografía (75’) y un conversatorio moderado por la realizadora y docente universitaria Lorena Jozami.

Inscripciones abiertas: [Formulario de inscripción](https://forms.gle/KXfUjoGSvx874S3Y7)