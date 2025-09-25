El stand del CyAC homenajea a santiagueños ilustres en la Feria del Libro

El espacio de Conciencia y Acción Ciudadana (CyAC) propone un recorrido por la vida y obra de santiagueños ilustres que marcaron la historia de la provincia.

Hoy 23:07

En el marco de la 15ª Feria del Libro de Santiago del Estero, que se desarrolla en el Centro de Convenciones FORUM, el espacio de Conciencia y Acción Ciudadana (CyAC) propone un recorrido por la vida y obra de santiagueños ilustres que marcaron la historia de la provincia.

La diputada provincial por el Frente Cívico y Contadora Pública Nacional Cecilia Valdéz, integrante del CyAC, explicó en diálogo con Noticiero 7 que la iniciativa busca revalorizar a figuras de distintos ámbitos: “Queremos destacar a hombres y mujeres de la historia como Juan Felipe Ibarra, Gorostiaga, Borges, Juan Carlos Carabajal, Carlos Carabajal, ‘Chelo’ Chazarreta, los campeones del ’68 que son emblemas del básquet, y el Dr. Ramón Carrillo”.

Valdéz subrayó que el objetivo es evitar la sectorización, abarcando música, letras, deporte, ciencias y política, para mostrar la diversidad cultural y social de la provincia.

Además, el stand invita a los visitantes a participar activamente dejando su opinión sobre qué personalidades consideran que aún faltan reconocer. En los primeros dos días de la feria, la propuesta tuvo una gran convocatoria con la participación de numerosos asistentes.