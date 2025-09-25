Santiago del Estero registró el menor índice de pobreza en la región, según datos del INDEC

En la provincia influyó positivamente la recomposición salarial de los últimos meses y el hecho de que la actividad económica no se retrajo con la misma fuerza que en otros distritos del país.

Hoy 23:16

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer los nuevos índices de pobreza en el país, donde Santiago del Estero se ubicó con un 32,5%, por debajo de varias provincias y aglomerados urbanos de la región.

La cifra local resultó más baja que la registrada en:

Catamarca (34%)

Posadas (38,1%)

Gran Resistencia (48,1%)

Corrientes (37,4%)

Gran San Juan (36%)

Gran Mendoza (33,5%)

Partidos del Gran Buenos Aires (35,3%)

Concordia (49,2%)

Gran La Plata (35,2%)

Gran Santa Fe (35,8%)

San Nicolás – Villa Constitución (34,5%).

De esta manera, Mendoza, históricamente con indicadores más bajos, presentó un nivel de pobreza superior al de Santiago del Estero.

Según se desprende de los datos oficiales, en la provincia santiagueña influyó positivamente la recomposición salarial de los últimos meses y el hecho de que la actividad económica no se retrajo con la misma fuerza que en otros distritos del país.

Con estos números, Santiago del Estero se consolida como la provincia con mejores indicadores sociales en el NOA, marcando una diferencia respecto de la situación registrada en otras capitales y conglomerados de la región.



