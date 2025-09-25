Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 SEP 2025 | 23º
X
Locales

Santiago del Estero registró el menor índice de pobreza en la región, según datos del INDEC

En la provincia influyó positivamente la recomposición salarial de los últimos meses y el hecho de que la actividad económica no se retrajo con la misma fuerza que en otros distritos del país.

Hoy 23:16
Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer los nuevos índices de pobreza en el país, donde Santiago del Estero se ubicó con un 32,5%, por debajo de varias provincias y aglomerados urbanos de la región.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La cifra local resultó más baja que la registrada en:

Catamarca (34%)

Posadas (38,1%)

Gran Resistencia (48,1%)

Corrientes (37,4%)

Gran San Juan (36%)

Gran Mendoza (33,5%)

Partidos del Gran Buenos Aires (35,3%)

Concordia (49,2%)

Gran La Plata (35,2%)

Gran Santa Fe (35,8%)

San Nicolás – Villa Constitución (34,5%).

INDEC INDEC

Te recomendamos: La pobreza fue del 31,6% en el primer semestre de 2025 y registró una significativa baja

De esta manera, Mendoza, históricamente con indicadores más bajos, presentó un nivel de pobreza superior al de Santiago del Estero.

Según se desprende de los datos oficiales, en la provincia santiagueña influyó positivamente la recomposición salarial de los últimos meses y el hecho de que la actividad económica no se retrajo con la misma fuerza que en otros distritos del país.

Con estos números, Santiago del Estero se consolida como la provincia con mejores indicadores sociales en el NOA, marcando una diferencia respecto de la situación registrada en otras capitales y conglomerados de la región.


TEMAS INDEC

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violento choque entre motocicletas en Pozuelos dejó un menor y un hombre en grave estado
  2. 2. En la Bombonerita, se festejó la eliminación de River en la Copa Libertadores
  3. 3. Semifinales Copa Sudamericana 2025: clasificados, partidos y resultados
  4. 4. River quedó eliminado de la Copa Libertadores y las redes explotaron con memes
  5. 5. Accidente en plena avenida Belgrano: motocicleta chocó contra una camioneta y un joven resultó herido
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT