Habilitaron iluminación y tendido eléctrico en calles de La Cañada

La comisión municipal habilitó la nueva iluminación y el tendido eléctrico en diversos barrios de la localidad del departamento Figueroa, obra que da respuestas a inquietudes de los vecinos.

Hoy 23:22

El comisionado Cristian Abiakel explicó que “la obra se trata de un trabajo en equipo junto al gobierno de la provincia y, muy pronto, vamos por más con la reconversión lumínica”.

Asimismo, añadió que “tendrá un impacto importante en la comunidad porque cambia la fisonomía nocturna, brinda más tranquilidad a los vecinos y permite llegar con un mejor servicio a todos los barrios”.

El comisionado puso de relieve la obra “no solo por el impacto en la comunidad de La Cañada, sino porque se trata de obras públicas que se llevan adelante en uno de los momentos de la historia más difíciles que atraviesa sólo el país desde lo social, lo político y lo económico; sin embargo, en nuestro pueblo se ejecutan obras con el acompañamiento del gobierno provincial”.

En ese marco, Abiakel expresó su agradecimiento “al gobernador Dr. Gerardo Zamora por el permanente respaldo a cada una de las inquietudes planteadas desde nuestra gestión, a los fines de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Finalmente, el comisionado ratificó su compromiso de continuar escuchando las inquietudes y necesidades de los vecinos, a los fines de brindar respuestas y trabajar de manera conjunta en el desarrollo y progreso de La Cañada.