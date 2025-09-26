Dolor y pedidos de justicia en el adiós a las tres chicas asesinadas en Florencio Varela

Familiares y amigos despidieron entre lágrimas a Lara Morena Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, las jóvenes víctimas del triple crimen ocurrido en Florencio Varela.

Hoy 00:10

El brutal asesinato de tres jóvenes en Florencio Varela sigue conmocionando al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este jueves se llevaron a cabo los velatorios de Lara Morena Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi en San Justo, donde familiares, amigos y vecinos les dieron el último adiós en medio de pedidos de justicia.

Cambio de fiscal en la investigación

Por la complejidad del caso y el entramado detrás de los crímenes, el fiscal Gastón Dupláa fue apartado de la investigación, que ahora quedó a cargo de Adrián Arribas. La Justicia intenta reconstruir las últimas horas de las jóvenes, que habían sido vistas por última vez el viernes por la noche subiéndose a una camioneta blanca en La Matanza.

Hallazgo de los cuerpos y la camioneta

Tras varios días de búsqueda, la Policía Bonaerense encontró este miércoles los cuerpos de las tres chicas en una vivienda de Florencio Varela. Ese mismo día apareció incendiada la camioneta blanca en la que habían sido vistas por última vez, un elemento clave para la causa.

Allanamientos y detenidos por el triple crimen

En las últimas horas, la Justicia realizó nuevos allanamientos en Villa Zavaleta, donde fueron demoradas ocho personas. Además, ya son cuatro los detenidos en el marco de la investigación por el triple homicidio.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, afirmó que el crimen fue transmitido en vivo por Instagram, un hecho que agrava aún más la conmoción social.

La causa avanza mientras familiares y amigos de las víctimas exigen justicia y reclaman que se esclarezcan los motivos y responsables del brutal asesinato que sacudió a Florencio Varela y al conurbano bonaerense.