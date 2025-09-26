El tiempo para este viernes 26 de septiembre en Santiago del Estero: alerta amarilla por vientos y máxima de 35ºC

El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada ventosa con ráfagas que superarían los 60 km/h. ¿Qué se espera para el finde?

Hoy 06:38

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes 26 en Santiago del Estero una jornada muy ventosa. Por la mañana se espera un cielo despejado y vientos moderados del sector norte, con ráfagas intensas que podrían alcanzar los 69 km/h.

Hacia la tarde-noche, se espera un cielo parcial a mayormente nublado con la continuidad de ráfagas de viento de hasta 59 km/h. Por este motivo, el SMN emitió un alerta amarilla por vientos para las zonas de los departamentos Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica.

De acuerdo a los datos aportados por el organismo, la temperatura máxima se aproximaría a los 35 grados.

El pronóstico extendido señala que para el fin de semana se aproximarían algunas lluvias. Sobre todo para mañana, sábado, donde se prevén tormentas aisladas y vientos del sector sur con ráfagas que superarían los 60 km/h. La máxima bajaría 10 grados y rondaría los 25ºC.

En tanto que el domingo, no hay probabilidad de lluvias. El cielo se presentará algo a ligeramente nublado, sin vientos y máxima de 30ºC.

