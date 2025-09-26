El tiempo para este viernes 26 de septiembre en Santiago del Estero: alerta amarilla por vientos y máxima de 35ºC

El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada ventosa con ráfagas que superarían los 60 km/h. ¿Qué se espera para el finde?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes 26 en Santiago del Estero una jornada muy ventosa. Por la mañana se espera un cielo despejado y vientos moderados del sector norte, con ráfagas intensas que podrían alcanzar los 69 km/h.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Hacia la tarde-noche, se espera un cielo parcial a mayormente nublado con la continuidad de ráfagas de viento de hasta 59 km/h. Por este motivo, el SMN emitió un alerta amarilla por vientos para las zonas de los departamentos Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica.
De acuerdo a los datos aportados por el organismo, la temperatura máxima se aproximaría a los 35 grados.
El pronóstico extendido señala que para el fin de semana se aproximarían algunas lluvias. Sobre todo para mañana, sábado, donde se prevén tormentas aisladas y vientos del sector sur con ráfagas que superarían los 60 km/h. La máxima bajaría 10 grados y rondaría los 25ºC.
En tanto que el domingo, no hay probabilidad de lluvias. El cielo se presentará algo a ligeramente nublado, sin vientos y máxima de 30ºC.
Seguí todas las novedades del tiempo a través de los datos de nuestra estación meteorológica.