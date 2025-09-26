Javier Milei regresa hoy a la Argentina y prepara un acto de campaña en el sur

Tras su visita a Nueva York y el encuentro con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el Presidente arribará este viernes a Buenos Aires. El lunes encabezará un acto político en Tierra del Fuego.

Hoy 07:03

El presidente Javier Milei llegará este viernes a las 8.30 a la Ciudad de Buenos Aires, tras una intensa agenda internacional en Estados Unidos. Allí mantuvo encuentros con Donald Trump, recibió respaldo financiero del Tesoro norteamericano y participó de la Asamblea General de la ONU.

Durante su paso por Nueva York, también se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el marco de su estrategia de fortalecer vínculos.

Una vez en el país, Milei pondrá el foco en la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre. El próximo lunes 29 de septiembre encabezará un acto en Ushuaia, Tierra del Fuego, junto a los candidatos libertarios Agustín Coto y Miguel Rodríguez.

El evento político se desarrollará desde las 18 en la intersección de San Martín y Dos Bosco, donde el mandatario buscará dar un fuerte respaldo a los postulantes de su espacio en la región más austral del país.