New Sensation llega a Santiago del Estero con un show imperdible

En su gira Live X Tour 2025, la banda llega a la provincia para vivir una noche de pop-rock con los grandes hits de INXS. Será el próximo viernes 17 de octubre, a las 21 hs, en el Teatro 25 de Mayo.

Hoy 08:08

"New Sensation", llega con gran expectativa por primera vez a Santiago del Estero y es la banda encargada de acercarte a INXS.

El show se remonta al espectáculo presentado en Wembley" Live Baby Live", transmitido en el año 91, y cuenta con un repertorio de las canciones más emblemáticas como: "Suicide Blonde", "By My Side", "Never Tear Us Apart", "Mystify", "Disappear", "Original Sin" y "Need You Tonight", entre otros.

Será una perfecta oportunidad para revivir la experiencia INXS en vivo, no solo su música, sino también su dress code de Wembley 91, el vinilo de su chaqueta característico del comienzo del show, sus botas negras estilo militar, chaquetas de cuero, remeras de lycra, chupines a raya inolvidables y ese look único de Michael Hutchence, interpretado por Luciano Giri líder de la banda.

INXS es pop, es rock, es dance, es la música que tiene es increíble exceso de energías, y es la forma que se ha presentado en "New Sensation" con más de 17 canciones para poder interpretarla y disfrutarla.

La banda está integrada hoy por: Luciano Benito (Batería- Coros), Pablo Khouri (Bajo - Coros), Efraín Lobo Cartagena (Teclados y coros), Rodrigo Manzur (Guitarra-coros), Emmanuel Cardozo (Saxo, guitarra, y coros), Luciano Giri, (Voz líder y producción general de este show). Gerardo Oyola (Técnico en Sonido y grabación) VJ Ponja (producción de imágenes).

Las entradas ya están disponibles en https://norteticket.com/NEW-SENSATIONS-TRIBUTO-A-INXS-EN-SANTIAGO

¡Si sos de los que amas el look de los 80 y toda la música de esta época, este show es para vos!