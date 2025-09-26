Thiago Medina continúa estable tras su accidente: la familia pide apoyo espiritual para su recuperación

La evolución del mediático es constante, y su familia mantiene la esperanza en su pronta mejora mientras él sigue internado en terapia intensiva.

Hoy 08:04

Thiago Medina, el mediático joven de González Catán, continúa su lucha por la vida tras el grave accidente que sufrió el 12 de septiembre mientras circulaba en moto. A pesar de estar internado en terapia intensiva, la evolución de su estado es favorable, lo que ha mantenido a su familia con la esperanza puesta en su pronta recuperación.

A lo largo de este difícil proceso, parte de su familia ha recurrido a las redes sociales para pedir más apoyo espiritual y que los seguidores mantengan viva la fe en su recuperación. Camila Deniz, hermana de Thiago, fue una de las que se volcó a sus seguidores a través de Instagram, donde expresó su esperanza y fortaleza.

“Hoy es un día más de lucha, de fe y de esperanza. Mi hermano sigue peleando por su vida y nosotros seguimos creyendo en un Dios de milagros”, escribió Camilota, como la llaman en las redes, destacando que, aunque el camino es difícil, la familia sigue con la convicción de que Thiago superará este duro momento.

La exparticipante de Cuestión de Peso (eltrece) agradeció a todos aquellos que siguen apoyando a la familia en este duro proceso, pidiendo especialmente que continúen rezando por la salud de su hermano. “Gracias a todos los que nos acompañan con sus oraciones y su fuerza”, expresó.

En otra publicación, Camila reiteró lo que había informado previamente Daniela Celis, la mamá de las hijas de Thiago. La joven confirmó que, a pesar de la gravedad del accidente, Thiago sigue estable, sin fiebre y recuperándose de la cirugía a la que fue sometido. Aún está en tratamiento con antibióticos, y la familia mantiene la esperanza de que su estado continúe mejorando.

“Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando”, concluyó Camilota, invitando a su comunidad virtual a seguir acompañando a Thiago en este proceso con oraciones y buenas energías.