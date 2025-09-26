"No culpen a las víctimas": Julieta Prandi criticó el tratamiento mediático del triple crimen

La actriz se mostró indignada con la forma en que los medios están abordando el caso y cuestionó la revictimización de las jóvenes asesinadas.

Julieta Prandi se unió a los famosos que se pronunciaron contra el triple crimen de las tres jóvenes oriundas de La Matanza. A través de sus historias de Instagram, reposteó un mensaje que cuestionaba la forma en que el tema fue tratado en medios de comunicación y redes sociales.

“Asesinato, muerte, tortura de niñas y jóvenes, pero lo que se discute en medios y redes, es la vida privada de las víctimas”, expresó a actriz que en el mes de agosto ganó el juicio a su exmarido Claudio Contardi, acusado por abuso sexual, no pudo eludir el tema.

En tanto, al pie de publicación, Prandi escribió: “Siempre queriendo culpar a las víctimas” y en otro espacio de su posteo, escribió entre hashtags los nombres de las jóvenes desaparecidas Brenda, Morena y Lara.

Con este pronunciamiento vía redes, no solo dejó en claro cuánto le afectó el hecho, sino que repudió cómo algunos sectores insisten en cuestionar las vidas que llevaron Brenda, Lara y Morena, las tres jóvenes asesinadas.