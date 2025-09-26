Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 SEP 2025 | 20º
X
Espectaculos

"No culpen a las víctimas": Julieta Prandi criticó el tratamiento mediático del triple crimen

La actriz se mostró indignada con la forma en que los medios están abordando el caso y cuestionó la revictimización de las jóvenes asesinadas.

Hoy 08:13
Julieta Prandi

Julieta Prandi se unió a los famosos que se pronunciaron contra el triple crimen de las tres jóvenes oriundas de La Matanza. A través de sus historias de Instagram, reposteó un mensaje que cuestionaba la forma en que el tema fue tratado en medios de comunicación y redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Asesinato, muerte, tortura de niñas y jóvenes, pero lo que se discute en medios y redes, es la vida privada de las víctimas”, expresó a actriz que en el mes de agosto ganó el juicio a su exmarido Claudio Contardi, acusado por abuso sexual, no pudo eludir el tema.

En tanto, al pie de publicación, Prandi escribió: “Siempre queriendo culpar a las víctimas” y en otro espacio de su posteo, escribió entre hashtags los nombres de las jóvenes desaparecidas Brenda, Morena y Lara.

Con este pronunciamiento vía redes, no solo dejó en claro cuánto le afectó el hecho, sino que repudió cómo algunos sectores insisten en cuestionar las vidas que llevaron Brenda, Lara y Morena, las tres jóvenes asesinadas.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Dolor y pedidos de justicia en el adiós a las tres chicas asesinadas en Florencio Varela
  2. 2. Central Córdoba quiere volver a sonreír ante Tigre en el "Madre de Ciudades"
  3. 3. Sigue la quinta fecha del Pre-Federal “60 años de Canal 7”: todo el programa del viernes
  4. 4. El tiempo para este viernes 26 de septiembre en Santiago del Estero: alerta amarilla por vientos y máxima de 35ºC
  5. 5. Unión de Santa Fe pone en riesgo su liderazgo en su visita a Banfield por el Clausura
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT