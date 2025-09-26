El Día del Empleado de Comercio se vive a lo grande en Crashon con un show exclusivo de El Polaco

Una noche de música en vivo, DJs, animación y promociones en un fin de semana a pleno en la pista del local bailable de la Autopista La Banda-Santiago.

Hoy 09:25

Crashon se prepara para una de las noches más esperadas en Santiago del Estero. Este domingo 28 de septiembre, desde las 22 horas, la fiesta por el Día del Empleado de Comercio tendrá como gran protagonista al Polaco, en un show exclusivo que promete hacer vibrar a todos sus fanáticos.

El reconocido artista Ezequiel Iván Cwirkaluk, “El Polaco”, vuelve a la provincia con un repertorio que combinará sus clásicos más bailados con sus nuevas canciones, garantizando una noche cargada de energía y emoción.

Además, el line up local será de primer nivel: DJ Manu Mix, DJ Ale Álvarez y DJ Fer Leal, creador de las inolvidables Joditas, se encargarán de que la fiesta no pare. La animación estará en manos de Chino Gómez, sinónimo de pura adrenalina en la pista.

El evento, exclusivo para mayores de 18 años, se desarrollará en un espacio totalmente climatizado, pensado para disfrutar al máximo sin preocuparse por nada.

Entrada libre y gratuita hasta las 23 para que nadie se quede afuera de este evento imperdible.

Para reservas exclusivas de comercios o empresas, podés comunicarte al (+54 3854 89-2916) o al Instagram oficial del boliche: @Crashon.Sgo.

La expectativa crece minuto a minuto y las pulseras VIP ya están disponibles a través de los RR.PP. y de la cuenta oficial del local.

Este domingo, la cita es en Crashon (Autopista Juan Domingo Perón): una fiesta a pura música, baile y celebración para homenajear a quienes hacen grande al comercio.