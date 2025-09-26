Brutal ataque en La Banda: un joven casi pierde la mano tras ser atacado a machetazos

Un joven de 22 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un machete durante un intento de robo ocurrido en la ciudad de La Banda. El hecho se registró en horas recientes y tiene como principal sospechoso a un sujeto apodado “Coña”, quien permanece prófugo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con fuentes policiales, el violento episodio se desencadenó cuando el agresor intentó sustraerle las pertenencias al joven. Ante la resistencia de la víctima, se inició una pelea que terminó de forma brutal: el atacante extrajo un arma blanca tipo machete y le provocó varias heridas, principalmente en una de sus manos, que sufrió una lesión de tal magnitud que estuvo al borde de la amputación.

Fue un conocido de la víctima, quien lo trasladó en un vehículo particular hasta el Centro Integral de Salud (CIS) de La Banda. Allí se constató la gravedad de las lesiones, por lo que fue derivado de urgencia al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, donde permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado.

La investigación quedó a cargo de efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 14, bajo instrucciones de la Unidad Fiscal de la Circunscripción Banda y Robles. Ya se emitió una orden de detención contra el agresor, quien se encuentra identificado. En paralelo, se avanza con la toma de testimonios a testigos que presenciaron o conocen detalles del hecho.