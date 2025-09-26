Buscan a Mili, una perrita caniche perdida en el barrio Santa Clara: se ofrece recompensa

La mascota, que recibe medicación diaria, se extravió en La Banda y su familia pide colaboración para encontrarla.

Hoy 09:47

En una preocupante situación, se ha perdido Mili, una perrita caniche castrada que se encontraba en el barrio Santa Clara de la ciudad de La Banda. Mili es una mascota especial, ya que recibe medicación diaria debido a su salud, por lo que su familia está muy preocupada por su bienestar.

La perrita desapareció en las últimas horas, y su familia ha hecho un llamado urgente a la comunidad para que, si alguien tiene información sobre su paradero, se comunique de inmediato a los números 3854169621 o 3854090995. Además, han ofrecido recompensa a quien pueda aportar datos útiles que permitan encontrarla.

Mili es un miembro querido de la familia, y su regreso es de suma importancia. Cualquier pista, por pequeña que sea, será muy valiosa para su reencuentro.