Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 SEP 2025 | 25º
X
Mascotas

Buscan a Mili, una perrita caniche perdida en el barrio Santa Clara: se ofrece recompensa

La mascota, que recibe medicación diaria, se extravió en La Banda y su familia pide colaboración para encontrarla.

Hoy 09:47

En una preocupante situación, se ha perdido Mili, una perrita caniche castrada que se encontraba en el barrio Santa Clara de la ciudad de La Banda. Mili es una mascota especial, ya que recibe medicación diaria debido a su salud, por lo que su familia está muy preocupada por su bienestar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La perrita desapareció en las últimas horas, y su familia ha hecho un llamado urgente a la comunidad para que, si alguien tiene información sobre su paradero, se comunique de inmediato a los números 3854169621 o 3854090995. Además, han ofrecido recompensa a quien pueda aportar datos útiles que permitan encontrarla.

Mili es un miembro querido de la familia, y su regreso es de suma importancia. Cualquier pista, por pequeña que sea, será muy valiosa para su reencuentro.

TEMAS Mascotas perdidas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Dolor y pedidos de justicia en el adiós a las tres chicas asesinadas en Florencio Varela
  2. 2. Central Córdoba quiere volver a sonreír ante Tigre en el "Madre de Ciudades"
  3. 3. El tiempo para este viernes 26 de septiembre en Santiago del Estero: alerta amarilla por vientos y máxima de 35ºC
  4. 4. Sigue la quinta fecha del Pre-Federal “60 años de Canal 7”: todo el programa del viernes
  5. 5. Lo que se sabe del triple femicidio en Florencio Varela: la hipótesis del narcotráfico como móvil del crimen
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT