El jefe del OIEA reveló que Putin destacó las medidas de Milei

El funcionario argentino reveló que Vladimir Putin mencionó de forma positiva las reformas impulsadas por Milei durante una conversación reciente.

Hoy 10:00

El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica Rafael Grossi reveló que en una charla privada el presidente de Rusia, Vladimir Putin elogió las medidas económicas de Javier Milei. “Lo que está haciendo en materia económica es muy razonable”, recordó Grossi sobre una conversación que mantuvo con el líder del Kremlin.

“Me hizo un comentario muy interesante. Hablamos del tango y de la cultura, y me dijo que tenemos un líder muy atípico. Es un observador del mundo”, agregó el argentino.

Grossi sostuvo que se trató de una conversación privada y no una declaración pública. “Con los líderes mundiales se habla de todo, de fútbol y de política. El fútbol le gusta”, indicó el argentino.

En diálogo con Radio Mitre, el funcionario expresó: “Rusia es el país que más exporta centrales nucleares, por eso hay que asegurarse que la actividad se desarrolle de manera segura”, expresó Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

“El desafío, cuando uno tiene una función internacional, es la capacidad de interlocución, y seguir hablando con ellos. Todos tenemos un corazón y sabemos dónde está el bien y el mal. Tengo que tener esa disciplina para tratar de lograr lo mejor”, sostuvo Grossi.

“Vamos paso a paso”, dijo el argentino, consultado sobre su postulación a ser secretario general de la ONU. En cuanto a si Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, lo apoyará en su moción, Grossi completó: “Esperemos que sí”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su par ruso, Vladimir Putin, “realmente” lo decepcionó al continuar con la guerra en Ucrania a pesar de las negociaciones para lograr la paz.

En una conferencia de prensa que brindó la semana pasada junto al primer ministro británico, Keir Starmer, Trump dijo que el conflicto en Ucrania sería el “más fácil” de resolver “por su relación con Putin”.

“Pero me ha decepcionado, realmente me ha decepcionado. Nunca se sabe en la guerra, suceden cosas muy opuestas a las que uno pensaba", fue la fuerte aclaración que hizo el líder republicano.

Al ser consultado por qué Putin lo decepcionó, el republicano aseguró que el presidente ruso ”está matando a mucha gente".

En paralelo, el presidente de Estados Unidos planteó: “Francamente, los soldados rusos están siendo asesinados en mayor medida que los ucranianos”.