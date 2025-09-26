Ingresar
Semifinales Copa Libertadores 2025: fechas, cruces y dónde se juegan

Racing es el único argentino en semifinales tras eliminar a Vélez. River quedó en el camino frente a Palmeiras y Estudiantes cayó por penales ante Flamengo. Liga de Quito completa el cuadro.

Hoy 10:01

La Copa Libertadores 2025 ya tiene a sus cuatro semifinalistas definidos. Racing es el único representante argentino en la etapa decisiva, luego de superar a Vélez. River no pudo con Palmeiras y se despidió en cuartos de final, mientras que Estudiantes llevó a los penales a Flamengo, pero el gigante brasileño lo eliminó en el Maracaná. El póker de clasificados lo completa Liga de Quito, que dio el golpe al dejar afuera a San Pablo.

La Academia logró su pase con autoridad: ganó 1-0 en Liniers con gol de Maravilla Martínez y repitió en Avellaneda con tanto de Santiago Solari, cerrando un global de 2-0. El Verdão, en tanto, venció 3-1 a River en la vuelta gracias al doblete de Flaco López y otro de Vitor Roque. El Millonario había comenzado ganando con gol de Maxi Salas, pero la serie quedó sentenciada tras el 2-1 de la ida en el Monumental.

En Brasil, Estudiantes logró empatar la serie contra Flamengo con el 1-0 en La Plata de la mano de Benedetti, pero en los penales no pudo dar el golpe. Antes, la Liga de Quito de Luis Zubeldía había eliminado a San Pablo de Hernán Crespo en Ecuador, para meterse en una semifinal histórica frente al campeón brasileño.

Semifinales de la Copa Libertadores 2025

Partidos de ida

  • Flamengo vs. Racing | Maracaná | 21 o 22 de octubre
  • Liga de Quito vs. Palmeiras | Estadio Rodrigo Paz Delgado | 21 o 22 de octubre

Partidos de vuelta

  • Racing vs. Flamengo | Cilindro de Avellaneda | 28 o 29 de octubre
  • Palmeiras vs. Liga de Quito | Allianz Parque | 28 o 29 de octubre

