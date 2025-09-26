Sergio Berni apuntó al control fronterizo y a la precarización del narcotráfico en Argentina tras el asesinato de tres jóvenes

El senador provincial y ex ministro de Seguridad bonaerense criticó la falta de control en las fronteras y la creciente violencia relacionada con las drogas en el país.

Hoy 10:12

El senador provincial y ex ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, habló hoy sobre el creciente problema del narcotráfico en Argentina, señalando que el país ha perdido el control de sus fronteras y que esto ha facilitado la expansión de las organizaciones narcotraficantes. Berni se refirió al reciente asesinato de tres jóvenes en Florencio Varela, indicando que el crimen es un reflejo de la precaria situación que atraviesa el narcotráfico en el país.

“El problema del narcotráfico es que Argentina perdió todo el control de las fronteras”, explicó en una entrevista con Radio Rivadavia. Según Berni, el narcotráfico en el país no es solo un problema local, sino que se ha intensificado debido a la falta de regulación en el ingreso y comercialización de drogas. "El problema de Argentina es que el territorio quedó liberado a su propia suerte", agregó el ex ministro, destacando que las fronteras abiertas facilitan el paso de drogas sin una logística compleja.

Berni también se refirió al asesinato de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela, y lo calificó como “un asesinato horroroso”. Según el senador, este crimen está vinculado con la precaria comercialización de la droga en Argentina. “Hoy es tan fácil entrar droga en Argentina que no se necesita una logística superior, entonces dos personas se van a Perú o Colombia y la traen como si fuera un par de medias”, dijo, subrayando la creciente vulnerabilidad del país ante el narcotráfico.

Sobre el caso específico de las tres víctimas, Berni también señaló que la organización detrás del crimen estaría ubicada en la Villa Zabaleta, una zona conocida por su presencia de narcotraficantes. A pesar de la tragedia, destacó que la Policía bonaerense pudo encontrar los cuerpos de las chicas con rapidez, lo que evidenciaría la capacidad investigativa de las autoridades.

Respecto a la calificación del crimen como femicidio, Berni expresó que no coincidía con la teoría del asesinato por cuestión de género, sugiriendo que podría tratarse de un “homicidio narcoterrorista”. Agregó que, por respeto a las familias, no se atrevería a revelar todos los detalles, pero dejó claro que el crimen fue transmitido en vivo a través de una aplicación encriptada, lo que añade una capa aún más oscura al caso.

Berni también criticó al gobierno actual por lo que considera un descontrol total de las fronteras, sumado a la destrucción del tejido social provocado por la crisis económica. “Este Gobierno está generando un total descontrol de las fronteras, y un Presidente (Javier Milei) que dijo que vino a destruir el Estado, una organización política y social con la función de mantener el orden”, señaló.

El exministro también hizo referencia al robo a Pampita, señalado como realizado por organizaciones criminales chilenas, y destacó que la facilidad con la que estas bandas ingresaron al país a través de pasos legales demuestra lo vulnerable que es la frontera argentina.

Finalmente, Berni manifestó su deseo de tener un debate cara a cara con la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para discutir las políticas de seguridad en el país, advirtiendo que la discusión sobre la seguridad no es una opción, sino una obligación para los responsables políticos.