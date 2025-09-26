Desvalijaron un canal de streaming en pleno centro de Tucumán

El estudio Búnker Aguantadero sufrió un robo valuado en $9 millones. Se llevaron equipos esenciales y dejaron inutilizado el espacio autogestionado que funciona donde alguna vez estuvo el bar cultural El Árbol de Galeano.

Hoy 10:14

Un violento robo se registró en pleno centro de San Miguel de Tucumán, donde un grupo de delincuentes desvalijó el canal de streaming Búnker Aguantadero, llevándose equipos por un valor estimado de $9.000.000.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió en el edificio donde alguna vez funcionó el bar cultural El Árbol de Galeano, convertido hoy en un complejo de oficinas. Allí, el equipo de Búnker Aguantadero —un proyecto autogestionado conformado por 25 personas— montó su estudio de transmisión y producción de contenidos audiovisuales.

Según denunció Mauro Cena, uno de los responsables del espacio, los delincuentes habrían ingresado por el costado de una escalera, forzaron accesos, cortaron un pasador con una amoladora y lograron entrar sin ser detectados. “Fue un robo muy estudiado”, aseguró. Entre lo sustraído figuran dos cámaras Sony ZBE10 y otros artículos esenciales para el trabajo diario.

Además de los equipos, los atacantes provocaron graves daños en puertas y paredes. Se estima que participaron al menos cuatro personas. No hay cámaras de seguridad que hayan registrado el hecho, y hasta el momento no se produjeron avances significativos en la investigación.

“El golpe es casi demoledor. No podemos generar contenido ni transmitir en vivo. Es un estudio que levantamos a pulmón”, lamentó Cena.

Frente a esta situación, el colectivo lanzó una campaña solidaria en redes sociales que rápidamente tuvo respuesta: ya lograron reunir casi un millón de pesos, además de recibir préstamos de equipos de colegas del medio audiovisual. También anunciaron rifas y eventos para seguir recuperando el material robado.

“La solidaridad nos sorprendió. Nos dio fuerzas para seguir adelante”, destacó uno de los integrantes del equipo.

La denuncia fue radicada y la causa quedó en manos de la policía tucumana. “Tenemos un abogado querellante y la policía hizo su trabajo, pero todavía no sabemos cómo seguirá todo. Es la primera vez que nos roban”, concluyó Cena.