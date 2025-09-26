Violento choque frontal entre colectivo y auto en Ojo de Agua deja un muerto

El trágico accidente se produjo anoche en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 932. La víctima fatal viajaba como acompañante en el rodado menor.

Hoy 10:43

Un hombre perdió la vida en la noche del jueves tras un violento choque entre un colectivo de larga distancia y un automóvil en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 932, en el paraje María del Huerto.

Según informó la Policía, el accidente ocurrió alrededor de las 23:45 cuando un Renault 12, conducido por Nelson Vivas, quien se habría cruzado de carril e impactado contra la parte frontal izquierda del colectivo, propiedad de la empresa Balut, que era conducido por Guillermo Raúl Martínez, de 49 años, oriundo de Jujuy.

A raíz del impacto, el automóvil se incendió, aumentando la magnitud del siniestro. En el vehículo menor viajaban otros dos acompañantes que fueron identificados como Victoriano Villarroel y Jaime Bruno, siendo este último la víctima fatal.

Jaime Bruno, víctima fatal

La fiscal Dra. Jaime Luna intervino en el hecho, ordenando la aprehensión del conductor del colectivo y la realización de la autopsia correspondiente para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Así quedó el vehículo Renault 12.

La ruta permaneció parcialmente cortada mientras las autoridades trabajaron en la escena del trágico accidente.