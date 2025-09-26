Grave enfrentamiento en el Bº General Paz: una pareja se enfrentó a golpes y amenazas con un arma blanca

La Policía intervino en una pelea entre una joven y su novio que terminó con una amenaza de suicidio y lesiones a los involucrados, aunque las víctimas se negaron a radicar la denuncia.

Hoy 10:22

Un grave incidente de violencia intrafamiliar tuvo lugar en el barrio General Paz, en la Capital, dejando como saldo a una madre y su hija con lesiones. A pesar de la intervención policial y el riesgo al que fueron sometidas, ambas víctimas decidieron no radicar una denuncia formal en contra del agresor.

El hecho ocurrió alrededor de las cuatro de la tarde del miércoles, en una casa ubicada en la calle Veracruz. Según informaron fuentes policiales, una joven de 17 años y su novio de 20 comenzaron a discutir mientras se encontraban bajo los efectos de drogas. La disputa escaló rápidamente, convirtiéndose en una agresión física mutua, lo que alertó a la madre de la menor, quien intentó intervenir para calmar la situación.

Sin embargo, el joven, visiblemente enfurecido, reaccionó con violencia hacia su suegra, lo que derivó en una pelea en la que tanto él, como las dos mujeres, resultaron lesionados. La situación empeoró cuando los involucrados comenzaron a lanzar ladrillos, intensificando aún más el conflicto.

Cuando la Policía llegó al lugar, el joven sacó un arma blanca y amenazó con autolesionarse. Ante esta situación, su novia intentó impedir que lo hiciera, pero terminó herida en el abdomen en el forcejeo. Los efectivos policiales lograron inmovilizar al joven y trasladarlo a la comisaría.

Aunque la madre y la hija también fueron llevadas a la sede policial para radicar la denuncia, ambas decidieron negarse a realizarla, a pesar de las lesiones sufridas durante el violento episodio.