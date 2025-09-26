Ingresar
El segundo ciclo de Gallardo en River en jaque: los números que preocupan al Muñeco

El Millonario quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 y el DT aún no consiguió títulos en su regreso. El entrenador depende de la Copa Argentina y el Torneo Clausura para cambiar la historia.

Hoy 10:21

La eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras reavivó las dudas sobre el segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River. El equipo volvió a quedar afuera frente a un brasileño —como en 2020— y expuso que, a más de un año de su regreso, el entrenador todavía no logró consolidar un proyecto con títulos. Con la Copa Argentina y el Torneo Clausura como últimos objetivos de 2025, el Muñeco está obligado a reaccionar.

Si bien los números globales muestran cierta regularidad —con más de dos meses invicto antes de la caída en San Pablo—, lo cierto es que River repite eliminaciones dolorosas sin levantar trofeos. La llave de Copa Argentina ante Racing aparece como un partido clave, quizás el más determinante de este proceso, porque podría definir el crédito del DT en lo inmediato.

En esta etapa, Gallardo ya sumó caídas resonantes: contra Atlético Mineiro en semifinales de la Libertadores 2024, la derrota por penales con Talleres en la Supercopa Internacional, la eliminación frente a Platense en el Torneo Apertura, y el traspié internacional contra Monterrey e Inter en el Mundial de Clubes. Sin títulos de respaldo, el Muñeco acumula frustraciones.

Los números del segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River

  • Tiempo en el cargo: 1 año, 1 mes y 21 días (417 días)
  • Partidos dirigidos: 68
  • Victorias: 30
  • Empates: 29 (con dos eliminaciones y dos clasificaciones por penales)
  • Derrotas: 9
  • Goles a favor: 106
  • Goles en contra: 62
  • Eficacia en puntos: 58,3%
  • Títulos: 0

