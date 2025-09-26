Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 SEP 2025
Francos encabezará una nueva reunión del Consejo de Mayo en la Casa Rosada

La reunión busca dar señales de estabilidad institucional tras el pedido de mayor gobernabilidad por parte del gobierno estadounidense.

Hoy 10:40
Reunión del Consejo de Mayo

Tras su viaje a EEUU y su reunión con Donald Trump, el presidente Javier Milei convocó nuevamente a una reunión del Consejo de Mayo.

La reunión entre los referentes de las diferentes provincias cercanas al Gobierno será el lunes en Casa Rosada y tendrá a Guillermo Francos a la cabeza. Como primer objetivo, buscará revertir el mal presente en el Congreso y sumar gobernabilidad.

Asistirán referentes políticos, sindicales y empresariales que tienen como objetivo el avance de los 10 puntos que la mayoría de los gobernadores firmaron en el Pacto de Mayo.

Temas sensibles como una nueva discusión de la coparticipación y las reformas laboral y tributaria son algunos de los ítems de un largo documento que tuvo el consenso de varias provincias el año pasado.

Durante su encuentro con Trump en Estados Unidos, Milei confirmó que su par estadounidense avala este paquete de medidas y presiona para que se acerque a los gobernadores y aumente su presencia en el Congreso.

Mientras tanto, nombres como el de Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y la vicegobernadora Teresita Madera (La Rioja), reclamaron discutir el alcance de la ayuda financiera de Estados Unidos que se negocia en estas horas.

Estos son los presentes confirmados:

  • Guillermo Francos, jefe de Gabinete
  • Federico Sturzenegger; ministro de Desregulación
  • Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza
  • Carolina Losada, senadora nacional
  • Cristian Ritondo, diputado nacional
  • Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA
  • Martín Rappallini, el presidente de la Unión Industrial Argentina

