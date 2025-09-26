Ingresar
Un niño de 8 años fue baleado accidentalmente por su primito con un arma de aire comprimido

Debido a la gravedad de la lesión, fue derivado al Cepsi para un tratamiento especializado.

Hoy 11:23

Un grave incidente ocurrió en la tarde de ayer en Villa Matoque, ubicada en el departamento Copo, dejando a un menor de 8 años lesionado. El niño, identificado como Ruiz, fue baleado accidentalmente con un arma de aire comprimido por su primito, también menor de edad, durante un juego.

La madre del niño relató a la Policía que el disparo ocurrió en circunstancias aún no aclaradas. Según su testimonio, el disparo impactó en el glúteo izquierdo del niño, lo que provocó que fuera ingresado al hospital zonal de la zona para recibir atención médica. Debido a la gravedad de la lesión, fue derivado al Cepsi para un tratamiento especializado.

La Subcomisaría de Boquerón se hizo cargo de las actuaciones policiales y se encuentra investigando las causas y los detalles del incidente.

