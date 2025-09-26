Los números de Julián Álvarez ante el Real Madrid que ilusionan al Atlético en el clásico

La Araña llega encendida al derbi madrileño tras su hat trick al Rayo Vallecano. Ya le marcó goles al Merengue en Champions y en La Liga, y buscará repetir este sábado.

El Atlético de Madrid recibirá al Real Madrid este sábado 27 de septiembre desde las 11.15 (hora argentina) por la fecha 7 de La Liga, en un nuevo capítulo del clásico de la capital española. Todas las miradas estarán puestas en Julián Álvarez, la gran figura del Colchonero, que llega en un momento brillante después de convertirle tres goles al Rayo Vallecano.

El delantero argentino ya sabe lo que es lastimar a la Casa Blanca. Desde su desembarco en Europa, disputó siete partidos contra el Real Madrid, con un saldo de una victoria, tres empates y tres derrotas. Su primer cruce fue con la camiseta del Manchester City, en la semifinal de la Champions League 2023, cuando marcó un gol en el 4-0 que clasificó al conjunto inglés a la final.

En la temporada siguiente, otra vez con el City, enfrentó al Real en cuartos de final de la Liga de Campeones. Jugó los dos partidos, aunque no logró marcar y terminó eliminado por penales. Ya en el Atlético, en la Champions 2024/25, volvió a convertir en la ida de octavos, pese a la derrota 2-1. En esa misma serie, la Araña quedó en el centro de la polémica tras ejecutar un penal que fue anulado por doble toque previo.

En el terreno local también dejó su huella. En La Liga pasada, Álvarez se midió dos veces con los de Carlo Ancelotti: en la fecha 8 y en la 23, donde volvió a marcar. Ahora, con la confianza por las nubes y el arco entre ceja y ceja, el campeón del mundo quiere estirar su racha goleadora nada menos que en el clásico más esperado.