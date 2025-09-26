Suben las acciones argentinas, pero caen los bonos y el riesgo país vuelve a superar los 1.000 puntos básicos

Los incrementos en los índices de Wall Street sostienen a los ADR argentinos. Los títulos públicos en dólares caen 0,7%, con la expectativa puesta en el volumen de compras de dólares del Tesoro.

Hoy 11:35

Por segunda rueda el mercado bursátil efectúa una toma de ganancias, pasado el efecto impulsor para los precios del paquete de ayuda financiera para la Argentina anunciado por el gobierno de los Estados Unidos.

Con la mira puesta en el impacto que tendrá el resultado de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre en el basamento político del Gobierno de Javier Mile en la segunda mitad del mandato, los activos son operados con selectividad y cautela.

A las 11 horas, los bonos soberanos argentinos en dólares caen un 0,7% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan aumenta 50 unidades, a 1.023 puntos básicos.

Nicolás Cappella, analista de IEB, se refirió a “una rueda de correcciones” y consideró que “los motivos son varios: a) una toma de ganancias b) feo contexto internacional el día de hoy c) El descontento de los productores agropecuarios y d) la impaciencia del mercado que quiere saber cuantos dólares lleva comprado el Tesoro y con cuantos se va a quedar de los USD 7.000 millones que vendan las cerealeras e) la demanda de cobertura frente al dólar que comenzó a ocurrir hoy y que ya ‘pricea’ (traslada a precios) una suba del tipo de cambio cuando se liquiden los bloques de USD 7.000 millones”, sintetizó Cappella.

“Se confirmó que el martes el Tesoro compró USD 85 millones, ya que los depósitos del Tesoro en dólares aumentaron en esa cifra mientras que los depósitos en pesos disminuyeron en igual medida. Dado que el miércoles los exportadores alcanzaron el tope de USD7.000mn por la eliminación temporal de retenciones, ahora tienen hasta el lunes para liquidar el 90% de lo declarado. El Tesoro probablemente aproveche esta ventana temporal para seguir acumulando reservas, ya que más adelante no tendrá esta oportunidad”, indicó Max Capital en un reporte.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 1%, en los 1.780.000 puntos, a la zaga del ascenso de los índices de Wall Street, en un rango de 0,2% a 0,5%. Las bolsas de Nueva York vienen de tres ruedas consecutivas en baja luego de anotar máximos históricos.

“El apoyo de EEUU parece ser un cambio de juego, revirtiendo la dinámica bajista que precedió a las elecciones de Provincia de Buenos Aires y que se intensificó en las últimas semanas. Las declaraciones de Scott Bessent apuntan a un respaldo comparable en magnitud al acuerdo de facilidades extendidas con el FMI de 2025 -desembolsado por adelantado y, presumiblemente, sin condiciones-. Después del rebote inicial, el mercado se enfocará naturalmente en cómo se implementará este apoyo”, señaló Adcap Grupo Financiero.

“El apoyo decisivo de EEUU estabilizó las condiciones y reposicionó efectivamente a Argentina como ‘sistémicamente importante’, en palabras de Bessent. En este contexto, el mercado debería volver a un sesgo alcista u optimista, ya que los inversores asignarán mayores probabilidades de que el país recupere el acceso al mercado”, añadió Adcap.