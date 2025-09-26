Juana Repetto respondió a las críticas por sus comentarios sobre el cambio físico durante el embarazo

La influencer se defiende de las críticas sobre su molestia por no poder usar la ropa que solía llevar, y relata cómo este tema la afecta desde años atrás.

Hoy 11:33

Desde hace varios días, Juana Repetto ha compartido en sus historias de Instagram su malestar por no poder usar la ropa que solía llevar debido a los cambios físicos que está experimentando en su embarazo. Sin embargo, sus comentarios sobre esta circunstancia no fueron bien recibidos por algunos de sus seguidores, quienes la criticaron por quejarse de algo que consideran normal en esta etapa. Ante estas reacciones, la mediática decidió redoblar la apuesta y cuestionó a quienes la criticaron.

“Me quedé pensando en esto del cambio físico. Yo me lo estoy tratando de tomar con humor, pero en el fondo un poco me cuesta a mí. No me hace feliz”, confesó en una de sus historias, mostrando de manera abierta lo que siente frente a los cambios que está atravesando.

Repetto explicó que, aunque trata de tomarse con humor la situación, el cambio físico que está viviendo debido a su embarazo no es algo que le guste. “Me cuesta mucho. Cada vez que hablo de este tema, me juzgan un montón”, comentó, dejando claro que las críticas la han afectado.

La influencer, además, recordó que esta problemática de la imagen corporal no es nueva para ella. "Yo sufro un poco de esto. Soy en algún punto víctima", relató, haciendo referencia a su historia personal. Según Juana, desde su pre-adolescencia hasta su juventud, sufrió por no tener un cuerpo considerado "hegemónico". “He sufrido toda mi pre-adolescencia, mi adolescencia y mi juventud por no tener un cuerpo hegemónico”, afirmó, abriendo una reflexión sobre los estándares de belleza impuestos por la sociedad.

Repetto también reflexionó sobre la presión social en relación con la apariencia física, señalando que, en el pasado, existía una creencia generalizada de que "el cuerpo tenía que ser así" para ser aceptada en los círculos sociales, encontrar pareja o encajar. “Hoy lo sufro. No me critiquen porque lo sufro y lo comparto. Para muchas mujeres es muy difícil vernos en estos cambios”, concluyó Juana, abogando por la empatía y el entendimiento ante las experiencias personales de cada mujer.