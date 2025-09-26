El elogio de Xabi Alonso a Franco Mastantuono antes del derbi madrileño

El DT del Real Madrid destacó la rápida adaptación y el carácter competitivo del juvenil argentino de 18 años, que podría tener minutos en el clásico ante Atlético.

Hoy 11:37

En la antesala del Atlético de Madrid vs. Real Madrid, por la 7ª fecha de LaLiga, el entrenador merengue Xabi Alonso se tomó varios minutos en conferencia de prensa para hablar de Franco Mastantuono, la joya argentina que llegó al club hace poco más de un mes y ya empieza a ganarse un lugar en la consideración.

“Tiene muchísimas cosas buenas. Para la edad que tiene, haber llegado hace un mes y poco, a un país nuevo, a una liga nueva, a un club grande… la adaptación ha sido muy buena”, aseguró el DT, subrayando la madurez del mediocampista nacido en Azul. El juvenil, de apenas 18 años, acumula seis partidos con la camiseta blanca, cinco de ellos como titular, y ya marcó su primer gol en la victoria contra Levante.

Para Alonso, la clave del argentino no pasa solo por lo técnico: “Lo competitivo que es. Tiene mucha energía, un gen competitivo fundamental en nuestro juego. Obviamente debe ordenar algunos conceptos, pero lo que aporta es muy valioso. Estoy muy contento de que lo tengamos y lo vamos a disfrutar durante mucho tiempo”.

Aunque no confirmó si jugará en el derbi del Metropolitano, el DT adelantó que “todos están disponibles” y decidirá a último momento el 11 inicial. En ese sentido, el Real Madrid llega como líder absoluto de La Liga, con 18 puntos en seis partidos, dos más que el Barcelona. El Atlético, en cambio, aparece noveno con 9 unidades y necesita dar un golpe para prenderse en la pelea.

La cita en el Metropolitano marcará también una primera vez para varios jóvenes merengues, entre ellos Mastantuono, Arda Güler, Dean Huijsen y Álvaro Carreras. “Siempre hay una primera vez para todo. Necesitamos que vivan la previa y el durante, porque eso forma parte de la historia de los derbis”, sentenció Alonso.