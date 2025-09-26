Cinco argentinos en cuartos del Challenger de Buenos Aires

Román Burruchaga, Genaro Olivieri, Nicolás Kicker, Alex Barrena y Guido Justo avanzaron en el torneo porteño. Este viernes continúa la acción en el Racket Club con choques directos entre compatriotas.

Hoy 11:43

El Challenger de Buenos Aires 2025 ya tiene definidos a sus cuartos de final y habrá fuerte presencia argentina: cinco tenistas locales alcanzaron esta instancia, lo que asegura al menos dos semifinalistas albicelestes en el torneo que se juega en el Racket Club de Palermo sobre polvo de ladrillo.

Entre los destacados aparece Román Burruchaga (144°), que venció a su compatriota Andrea Collarini (264°) por 6-2 y 6-4, para meterse entre los ocho mejores. El hijo del histórico campeón del mundo con la Selección Argentina buscará seguir escalando en el ranking y ahora se medirá en un duelo 100% nacional ante Genaro Olivieri (223°), quien superó al paraguayo Daniel Vallejo (254°) por 6-3 y 6-2. El cruce está programado para este viernes en la cancha central, no antes de las 18:00.

También avanzó Nicolás Kicker (299°), campeón en la edición 2017, que eliminó a Facundo Bagnis (431°) por 6-3 y 6-4. El jugador nacido en Merlo se enfrentará ahora al peruano Gonzalo Bueno (257°), verdugo del italiano Francesco Maestrelli (154°). El partido está previsto en el court central cerca de las 16:00.

La legión argentina se completa con Alex Barrena (188°) y Guido Justo (404°), que también se cruzarán en cuartos de final en la previa del duelo estelar. La jornada en el Racket Club comenzará no antes de las 12:00 con el choque entre el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (226°) y el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida (285°). Todos los partidos podrán seguirse en vivo por Fox Sports.