Autoridades de un zoológico chino prohibió ver 'reels' a un chimpancé

El animal, conocido como Ding Ding, desarrolló el hábito de ver videos cortos que los visitantes del parque se acercaban a mostrarle.

El zoológico de Shanghái (China) se ha vuelto viral luego de colocar un cartel que prohíbe a sus visitantes mostrar videos desde su celular a un pequeño chimpancé de dos años de edad, informa este lunes South China Morning Post.

El animal, conocido como Ding Ding, desarrolló el hábito de ver videos cortos que los visitantes del parque le mostraban y ahora sus cuidadores están preocupados por los efectos nocivos que le hayan podido causar a su visión.

"Si un chimpancé no puede ver con claridad y no puede comunicarse con los humanos, puede volverse ansioso y provocar problemas de salud", declaró uno de los trabajadores del parque.

Ante las preocupaciones sobre la salud física y psicológica del animal, las autoridades del zoológico decidieron colocar un particular cartel para los visitantes del parque donde sugieren no mostrar el celular al bebé chimpancé.

Según uno los cuidadores del zoológico, Ding Ding no podría usar gafas en caso de presentar problemas de vista. A pesar de las medidas del parque, se ha dado a conocer que no hay sanciones para aquellos que ignoren la singular prohibición.