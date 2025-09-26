Trump sorprendió con un anuncio sobre Gaza: “Parece que hay un acuerdo”

El presidente afirmó que habría señales de acuerdo entre las partes enfrentadas en Gaza, aunque sin brindar mayores detalles.

Hoy 13:04

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que creía que se había alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, tras recientes conversaciones con Israel y Estados árabes.

“Creo que tenemos un acuerdo”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza, creo que es un acuerdo que permitirá recuperar a los rehenes, será un acuerdo que pondrá fin a la guerra”, aseguró.

El jueves, el mandatario afirmóque no permitirá que Israel lleve adelante la anexión de Cisjordania, una medida que fue propuesta por figuras de extrema derecha dentro del gabinete israelí

El mandatario estadounidense volvió a liderar las negociaciones esta semana aprovechando la cita anual de la ONU en Nueva York, donde se reunió con países de la región para calmar ánimos, tras el ataque aéreo sin precedentes de Israel en Qaatar, destinado a acabar con la cúpula de Hamas.

Según comentaron fuentes diplomáticas a la agencia de noticias AFP, Trump presentó un plan de 21 puntos a los países árabes.

Entre ellos un alto el fuego permanente en Gaza, la liberación de los rehenes israelíes retenidos, una retirada israelí del enclave, así como un futuro gobierno de Gaza sin Hamas, cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra.

El ejército israelí protagonizó una ofensiva que dejó hasta el momento más de 65.400 palestinos muertos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza. En las últimas semanas, investigadores de la ONU acusaron a Israel de cometer un genocidio en Gaza y varios países, entre ellos Francia, Canadá, el Reino Unido y Portugal, reconocieron en bloque al Estado palestino para presionar al gobierno de Benjamin Netanyahu.

Al menos 151 de los 193 miembros de la ONU ya dieron ese paso, más simbólico que efectivo.

Este viernes el primer israelí afirmó que aceptar la creación de un Estado palestino sería un “suicidio nacional” para Israel, y aseguró que quiere “terminar el trabajo” en Gaza “lo más rápido posible”, en un discurso ante la ONU boicoteado por gran parte de los delegados.

Netanyahu exhibió pancartas para demostrar cómo Israel atacó lo que calificó de “eje del mal” liderado por Irán en el último año, con ataques contra las instalaciones nucleares del régimen de Teherán, asesinatos de líderes de Hezbolla o Hamas y ataques aéreos en Yemen.

También aseguró que su país había “destruido la mayor parte de la máquina terrorista” de Hama y que busca “terminar el trabajo” en Gaza “lo más rápido posible”.

En las afueras de la ONU, un grupo de manifestantes recibió con carteles y gritos la llegada de Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional desde finales de 2024 por crímenes de guerra y contra la humanidad.