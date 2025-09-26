Bombazo en Vélez: Imanol Machuca suspendido por FIFA por un año

El mediocampista del Fortín fue castigado tras una investigación que involucra a la Federación de Malasia por falsificación de documentos. La sanción abarca todas las competiciones y parece difícil de revertir.

Hoy 13:30

Después de la dura eliminación frente a Racing en la Copa Libertadores, en Vélez Sarsfield explotó otra mala noticia: la FIFA sancionó a Imanol Machuca con un año de suspensión. El organismo determinó que el futbolista argentino formó parte de una lista de jugadores convocados por la Federación de Malasia, la cual fue acusada de manipular documentación oficial.

Según el comunicado publicado en el sitio de FIFA, la Federación malaya “utilizó documentación falsificada para poder alinear” a siete futbolistas en las Eliminatorias rumbo a la Copa Asiática 2027. Entre ellos se encuentra Machuca, que había sido citado para el duelo frente a Vietnam. Además de la inhabilitación por 12 meses, los jugadores deberán abonar una multa de 2.000 francos suizos.

La nómina de sancionados incluye, además del hombre de Vélez, a Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano. Todos fueron castigados con la misma medida disciplinaria.

En Liniers ya están al tanto de la situación y, si bien el club intentará apelar la sanción, todo indica que Machuca quedará al margen de la actividad oficial hasta septiembre de 2026. Un golpe durísimo para Vélez, que pierde a una de sus figuras en plena competencia.