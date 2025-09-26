Gallardo mete mano en River y arma un mix de titulares y suplentes para recibir a Riestra

Tras la eliminación en la Copa Libertadores ante Palmeiras y con Racing en el horizonte por Copa Argentina, el Muñeco dosificará esfuerzos en el Monumental.

Hoy 13:38

River atraviesa un momento delicado después de quedar eliminado de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. Con el ánimo golpeado y el duelo de Copa Argentina ante Racing en el calendario inmediato, Marcelo Gallardo planea un equipo alternativo para enfrentar este domingo a Riestra, por la décima fecha del Torneo Clausura, en un Monumental que se espera con un clima cargado.

El Muñeco deberá resolver varias incógnitas en la formación. En el mediocampo, Juan Carlos Portillo y Enzo Pérez están descartados por lesión, lo que abre la puerta a Kevin Castaño como volante central o, en su defecto, al juvenil Agustín De la Cuesta, quien debutó la fecha pasada. En defensa, Lautaro Rivero arrastra desgaste y podría dejarle su lugar a Paulo Díaz, mientras que en el lateral derecho Montiel podría descansar y ceder la banda a Fabricio Bustos.

En la zona de creación, Gallardo baraja nombres según cómo respondan físicamente en la semana: Nacho Fernández y Giuliano Galoppo tienen chances de ser titulares, mientras que Juanfer Quintero y Santiago Lencina aparecen como variantes de peso para darle frescura al mediocampo.

En ataque, la gran duda pasa por el estado de Maximiliano Salas, que fue clave en Brasil pero terminó muy exigido. Si no llega en condiciones, Facundo Colidio y Miguel Borja se perfilan como las principales opciones para acompañar al 9 del equipo.