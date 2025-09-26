El Banco Central vuelve a aplicar una de las medidas del cepo al dólar para las personas físicas

Los individuos que compren billetes estadounidenses en los bancos tendrán que esperar 90 días para operar dólar en la Bolsa.

Hoy 13:42

En un contexto de aumento de la brecha cambiaria, el Banco Central (BCRA) decidió endurecer el cepo al dólar para las personas físicas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Mediante la comunicación “A” 8336 la entidad reactivó la restricción cruzada que implica que las personas que compren dólares oficiales no podrán acceder al dólar MEP por 90 días.

Las restricciones cruzadas para las personas físicas se habían eliminado desde el 14 de abril, cuando el Gobierno anunció el levantamiento del cepo al dólar. Sin embargo, seguía vigente para las empresas y la semana pasada se había repuesto para los directivos de empresas.

Esta norma, que impide el acceso simultáneo al dólar oficial y al que se consigue en la Bolsa (MEP o contado con liquidación) buscaba evitar los arbitrajes, es decir, comprar en un mercado más barato para vender en el que está caro.