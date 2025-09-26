Día del Empleado de Comercio: “Hoy más que nunca, debemos valorar y cuidar el trabajo”

Víctor Paz, secretario del Sindicato de Empleados de Comercio, recordó el origen histórico del día, destacó los derechos conquistados por el gremio desde 1933 y llamó a “valorar y cuidar el trabajo” frente al contexto político actual.

Este 25 de septiembre se conmemora el Día del Empleado de Comercio, una fecha con profundo valor histórico y gremial. En diálogo con Noticiero 7, el secretario del Sindicato de Empleados de Comercio de Santiago del Estero, Víctor Paz, repasó los orígenes de esta jornada y dejó un mensaje a todos los trabajadores del sector.

“El Día del Empleado de Comercio surge en 1933, cuando se sancionó la Ley 11.729, que por primera vez otorgó derechos fundamentales a los trabajadores de comercio: indemnización por antigüedad, licencia por maternidad, vacaciones pagas, entre otros beneficios”, explicó Paz.

Además, remarcó que esta norma, impulsada por el diputado socialista Enrique Dickmann y apoyada por la federación nacional del gremio —que en ese momento conducía Ángel Borlenghi—, fue el “punto de partida para lo que hoy es la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), aún vigente”.

En un contexto político y económico de gran incertidumbre, Paz advirtió que “estos derechos están en riesgo”, y llamó a estar atentos ante posibles retrocesos.

“Hoy no sabemos qué puede pasar con este gobierno que quiere eliminar derechos históricos de los trabajadores. Por eso este día no solo es un festejo, sino también una reafirmación de lucha y conciencia colectiva”, sostuvo.

Aunque el 26 de septiembre es el día oficial, el feriado por el Día del Empleado de Comercio se trasladará al próximo lunes 29, según un acuerdo firmado a nivel nacional entre el gremio y las cámaras empresariales.

“Ese día no habrá actividad comercial. Es una manera de poder conmemorar sin afectar el ritmo de la semana laboral”, señaló Paz.

Como parte de las actividades conmemorativas, esta noche a las 20 horas se celebrará una misa en honor a los empleados de comercio, en La Catedral, donde se pedirá por la salud de los trabajadores, el empleo digno y también en memoria de los compañeros fallecidos.

Paz cerró con un mensaje directo a los trabajadores y empresarios:

“Tenemos que trabajar y cuidar nuestro empleo. Algunos empresarios deben entender que somos socios en esto. Si bien recibimos un salario, nosotros ponemos lo más valioso que tiene una empresa: el trabajo. Por eso debemos cuidar esta actividad mercantil, que es tan importante para todo el país”.