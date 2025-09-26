Asaltaron a un conductor de aplicación y lo amenazaron con un arma blanca en el Bº 8 de Abril

El hecho tuvo lugar en la mañana de hoy, en la intersección de Pasaje Alvear y Únzaga.

Hoy 14:30

A las 9 de la mañana de hoy, Aguirre, un hombre de 33 años y conductor de Uber Moto, fue víctima de un asalto mientras realizaba su trabajo en el barrio 8 de Abril, específicamente en la intersección de Pasaje Alvear y Únzaga. Aguirre se encontraba esperando a un pasajero a bordo de su moto cuando fue sorprendido por un delincuente que lo amenazó con un cuchillo.

El asaltante despojó a Aguirre de su celular. Sin embargo, gracias a la rápida intervención de la Policía, el dispositivo fue recuperado en cuestión de minutos.

La Fiscal Belkys Alderete ordenó que se restituyera el celular al damnificado y que se iniciara la correspondiente denuncia en la Comisaría 6ª. Además, se dio participación a la Brigada para seguir con las investigaciones correspondientes.