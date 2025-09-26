Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 SEP 2025 | 35º
X
Policiales

Asaltaron a un conductor de aplicación y lo amenazaron con un arma blanca en el Bº 8 de Abril

El hecho tuvo lugar en la mañana de hoy, en la intersección de Pasaje Alvear y Únzaga.

Hoy 14:30

A las 9 de la mañana de hoy, Aguirre, un hombre de 33 años y conductor de Uber Moto, fue víctima de un asalto mientras realizaba su trabajo en el barrio 8 de Abril, específicamente en la intersección de Pasaje Alvear y Únzaga. Aguirre se encontraba esperando a un pasajero a bordo de su moto cuando fue sorprendido por un delincuente que lo amenazó con un cuchillo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El asaltante despojó a Aguirre de su celular. Sin embargo, gracias a la rápida intervención de la Policía, el dispositivo fue recuperado en cuestión de minutos.

La Fiscal Belkys Alderete ordenó que se restituyera el celular al damnificado y que se iniciara la correspondiente denuncia en la Comisaría 6ª. Además, se dio participación a la Brigada para seguir con las investigaciones correspondientes.

TEMAS Robos

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba quiere volver a sonreír ante Tigre en el "Madre de Ciudades"
  2. 2. Dolor y pedidos de justicia en el adiós a las tres chicas asesinadas en Florencio Varela
  3. 3. Violento choque frontal entre colectivo y auto en Ojo de Agua deja un muerto
  4. 4. El tiempo para este viernes 26 de septiembre en Santiago del Estero: alerta amarilla por vientos y máxima de 35ºC
  5. 5. Brutal ataque en La Banda: un joven casi pierde la mano tras ser atacado a machetazos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT