Inauguraron la Plaza Saludable “Domingo Ramón ‘Pichón’ Achaval” en el Bº Avenida de La Banda

El intendente Roger Elías Nediani destacó la importancia de los espacios verdes y la memoria cultural con la apertura de este nuevo espacio público para la comunidad.

Hoy 14:34

El intendente Ing. Roger Elías Nediani, acompañado por numerosos vecinos de La Banda, inauguró la plaza saludable “Domingo Ramón ‘Pichón’ Achaval” el jueves por la tarde. La nueva plaza, ubicada sobre la calle Asia, entre Cejolao y Antajé en el barrio Avenida, fue el resultado de un importante operativo integral llevado a cabo por las secretarías de Obras Públicas y Servicios Públicos del municipio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el acto, el intendente Nediani realizó una caminata por el barrio y tuvo la oportunidad de dialogar con los vecinos. Al llegar a la plaza, fue recibido por los familiares de Domingo Ramón “Pichón” Achaval, un destacado bandoneonista y compositor de la región, en homenaje al cual se nombró el espacio verde. El intendente procedió a encender el sistema de iluminación, hizo un recorrido por el paseo y descubrió una placa conmemorativa en honor a Achaval.

La plaza saludable cuenta con una superficie de 100 metros lineales y ha sido equipada con caminerías, parquizado, bancos, cestos de residuos, aparatos para hacer ejercicios, juegos para niños, una cancha de vóley y un moderno sistema de iluminación LED.

Nediani destacó el simbolismo de este nuevo espacio: “Hoy estamos inaugurando un nuevo espacio verde, una plaza saludable que lleva el nombre de un vecino del barrio, Domingo Ramón ‘Pichón’ Achaval, un bandoneonista que dejó un legado cultural que hoy sigue su familia. Este es un ejemplo de cómo trabajamos para reconocer a aquellos que fueron fundamentales para nuestra comunidad”, expresó.

En su discurso, el intendente hizo referencia a otros espacios verdes inaugurados durante su gestión: “Desde que comenzamos la gestión, tomamos la decisión de crear espacios verdes y de rendir homenaje a los vecinos que han sido reconocidos por sus aportes a la cultura local”, comentó. Entre ellos, destacó la plaza ‘Luis More’, en honor al periodista y locutor de Radio Satelital, y el espacio “Hermana Saveria”, dedicado a una mujer evangelizadora de la ciudad.

La plaza saludable es parte de un plan que ha dado como resultado la inauguración de 12 nuevos espacios verdes en lo que va del año. "Este espacio será un lugar de encuentro para la familia, donde los vecinos podrán disfrutar, conversar, compartir un mate y traer a sus hijos a jugar", aseguró el intendente, enfatizando el carácter social de la plaza.

El acto también contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, entre ellos la diputada provincial Dra. Mariana Morales, el viceintendente Gabriel Santillán, autoridades del Honorable Concejo Deliberante, miembros del Ejecutivo Municipal, familiares de Domingo Ramón “Pichón” Achaval y un gran número de vecinos.

Pichón" Achával hijo adoptivo de La Banda

Domingo Ramón "Pichón" Achával (1942-2022) fue un músico, compositor y bandoneonista santiagueño, nacido en la localidad de Villa Nueva.

A lo largo de su carrera, se convirtió en una figura destacada de la música folclórica de Santiago del Estero y el chamamé, grabando ocho discos y componiendo numerosas obras musicales.

Su trayectoria musical comenzó a los 12 años, aprendiendo bandoneón de forma autodidacta. Su estilo se caracterizó por interpretar géneros tradicionales como chacareras, gatos, escondidos, zambas y chamamés.

Colaboró con importantes figuras del folclore argentino, como Orlando Gerez, Fortunato Juárez, Jesús Avellaneda y Juan Carlos Carabajal. Entre sus discos se destaca “El Guerrero”, un álbum de chamamé lanzado en el año 2012.

Su padre, también fue músico y le transmitió la pasión por la música, y él a su vez inspiró a sus propios hijos, entre ellos el multiinstrumentista Claudio "Pucho" Achával.

En 2023, sus amigos y familiares le rindieron homenaje en su pueblo natal, Villa Nueva. Y ahora, la Municipalidad de la ciudad de La Banda inauguró una plaza en su honor en el Barrio Avenida.