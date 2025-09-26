Se realizó una jornada de vacunación contra el HPV en la “Esc. Cecilia Grierson” del B° El Rincón

El equipo de salud aplicó dosis de la vacuna contra el HPV y brindó información sobre su importancia en la prevención de enfermedades graves.

Hoy 14:38

En el marco de las políticas de prevención y promoción de la salud, el CAMM N°6 El Rincón realizó una exitosa jornada de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (HPV) en la Escuela Cecilia Grierson.

Durante la actividad, se aplicaron las dosis correspondientes a los alumnos y se proporcionó información educativa sobre la importancia del calendario de vacunación, destacando especialmente la relevancia de la vacuna contra el HPV como una herramienta fundamental para prevenir enfermedades graves que pueden afectar a la adolescencia y la adultez.

La Secretaría de Salud valoró el compromiso del equipo de salud del CAMM El Rincón y agradeció el acompañamiento de la comunidad educativa de la escuela, lo que permitió garantizar que más niños, niñas y adolescentes pudieran acceder a la vacunación de manera gratuita y segura.

Esta jornada es parte de un trabajo continuo que busca fortalecer la prevención y garantizar el acceso equitativo a la salud en cada barrio de la ciudad, en línea con las políticas impulsadas por la gestión del intendente Roger Elías Nediani.