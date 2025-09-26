El Atlético de los argentinos y el Real Madrid de Mastantuono se miden en una nueva edición del clásico de Madrid

Se miden por la fecha 6 de LaLiga desde las 11.15 en el estadio Metropolitano.

26/09/2025

Atlético recibe al líder Real este sábado desde las 11.15 en el Riyadh Air Metropolitano, y los argentinos Julián Álvarez y Franco Mastantuono prometen ser protagonistas. en el encuentro por la fecha 6 de LaLiga.

El Atlético de Madrid llega al clásico con la presión de mejorar su rendimiento irregular en LaLiga. Después de seis jornadas, sumó solo dos victorias, una de ellas gracias al hat-trick de Julián Álvarez ante el Rayo Vallecano, y busca dar un golpe de autoridad frente a su gente. El delantero argentino se ha consolidado como la gran carta ofensiva del equipo del Cholo Simeone, quien confía en su capacidad para desequilibrar en un partido de máxima intensidad.

Del otro lado, el Real Madrid llega invicto y lidera la liga con puntaje perfecto. Entre sus figuras emergentes, Franco Mastantuono se ha ganado la atención de la afición merengue: con tan solo 18 años, el joven argentino debutó esta temporada y ya marcó su primer gol en la victoria 4-1 ante Levante. Su perfil competitivo y técnica depurada lo ponen como un posible protagonista en el duelo de este sábado.

Probable formación del Derbi de Madrid con los argentinos como protagonistas

Atlético de Madrid (DT: Diego Simeone): Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Dávid Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nico González; Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

Real Madrid (DT: Xabi Alonso): Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Dean Huijsen, Éder Militao y Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni; Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Vinícius; Kylian Mbappé.