Con un doblete de Julián Álvarez, el Atlético de Simeone festejó en el clásico de Madrid ante el Real

El delantero argentino marcó por duplicado en el triunfazo del Colchonero por 5-2. Mastantuono ingresó en el segundo tiempo para el elenco merengue.

Hoy 14:02

Atlético de Madrid se impuso con contundencia ante Real Madrid por 5-2 en el derbi de la capital española, con Julián Álvarez como figura excluyente. El delantero argentino anotó de penal y de tiro libre, claves para que su equipo se quede con una victoria que quedará en la memoria de los hinchas colchoneros.

El primer tiempo fue un verdadero espectáculo: el local se adelantó con un gol de Robin Le Normand, pero el Merengue reaccionó gracias a los tantos de Kylian Mbappé y Arda Güler. Alexander Sorloth igualó el marcador antes del descanso, dejando un 2-2 que prometía emociones en el complemento.

En la segunda mitad, Álvarez volvió a aparecer y con un penal puso a Atlético arriba, mientras que su gran tiro libre amplió la ventaja. Para cerrar la goleada, el ingresado Antoine Griezmann decoró el resultado con el quinto gol del equipo dirigido por Diego Simeone.

El conjunto rojiblanco contó también con Nico González y Giuliano Simeone entre los titulares, mientras que Nahuel Molina ingresó desde el banco y Juan Musso estuvo disponible para la rotación. Por su parte, Franco Mastantuono entró en el segundo tiempo en la visita.

La victoria dejó a Atlético con 12 puntos, a seis del líder Real Madrid, que llegó al encuentro con puntaje ideal.