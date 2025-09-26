Ingresar
“Es mi jefe”: Sabrina Rojas negó un romance con Marcelo Tinelli

La conductora enfrentó las versiones que la señalan como tercera en discordia tras la separación del empresario y dejó en claro cuál es la verdadera relación que mantienen.

Hoy 14:54
Sabrina Rojas y Marcelo Tinelli

En medio de la reciente separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, comenzaron a circular versiones que vinculaban al conductor con Sabrina Rojas, su compañera en el programa Estamos de paso (Carnaval).

La cercanía laboral entre ambos desató especulaciones que apuntaban a la actriz como la supuesta tercera en discordia en la relación del conductor y la modelo peruana.

Ante esta situación, Rojas decidió ponerle fin a los rumores. En diálogo con LAM (América), la conductora de Pasó en América fue tajante: “No soy ninguna tercera en discordia, eso sí lo quiero aclarar”.

Consultada sobre la posibilidad de iniciar algo con Tinelli, la ex de Luciano Castro reaccionó sorprendida: “No lo sé, mirá las cosas que me preguntás”. Sin embargo, cuando el notero insistió sobre qué le llamaba la atención del empresario, Sabrina reconoció entre risas: “Es hipnótico, obvio”.

Finalmente, Rojas cerró el tema dejando en claro cómo es el vínculo que mantiene con Marcelo: “Hablando en serio, Marcelo es mi jefe, tengo buena onda, yo no tengo nada que ver, pero está recién separado, hoy lo veo como mi jefe”.

